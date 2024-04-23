Доплата 70 тис. грн для військових "на нулі" — де влада візьме кошти для фінансування

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Finbarr O’Reilly

Верховна Рада у квітні прийняла закон про посилення мобілізації в другому читанні. Народні обранці ухвалили постанову, яка зобов'язує Кабінет Міністрів прийняти рішення про додаткові виплати для військових на передовій у розмірі 70 тис. гривень.

Де влада буде брати гроші розповів БізнесЦензор.

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Додаткові виплати військовим

Так, наступного дня після голосування нардепів в парламенті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ініціатива виконана.

За його словами, з 1 квітня додаткові 70 тис. гривень будуть нараховувати військовим на фронті за кожні 30 днів виконання бойових завдань — перші виплати вони отримають вже в травні.

Однак відповідне грошове забезпечення не було внесене до державного бюджету на 2024 рік, а тому Кабміну треба внести зміни в закон про держбюджет й шукати додаткове фінансування.

Відповідно до підрахунків Міністерства фінансів, до кінця року на такі виплати Україні знадобиться близько 50 млрд грн.

Зарплата військових

Як відомо, зарплата військових складається з двох частин: грошове забезпечення та надбавки за виконання бойових завдань.

Її розмір залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності й умов військової служби та кваліфікації.

Також до грошового забезпечення входять надбавки за особливості проходження служби та режим секретності. Водночас додаткові кошти отримують захисники з науковим ступенем та вченим, почесним чи спортивним званням.

Де візьмуть кошти на додаткові 70 тис. гривень

Зазначимо, що гроші, які Україні виділили міжнародні партнери, не можна спрямовувати на фінансування армії — держава утримує військо власним коштом.

Згідно з державним бюджетом на 2024 рік на сектор безпеки й оборони передбачено 1,69 трлн грн в той час, як всі власні доходи бюджету становлять 1,76 трлн грн.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев озвучив два можливі джерела фінансування для виділення додаткових виплат військовим — податки та внутрішній борг.

"Щодо безглуздої дискусії чи вистачить у нас грошей на підвищення виплати військовим на нулі є проста й однозначна відповідь: вистачить. Коштом чого? Перше. Коштом податків, які ми всі разом із готовністю і розумінням будемо сплачувати в обсязі, необхідному нашим військовим", — сказав він.

На тлі цього найімовірніше в Україні доведеться підвищувати податки — ця перспектива й так стояла на порядку денному в межах співпраці з МВФ щодо пошуку Мінфіном додаткових 44 млрд грн.

Раніше ми писали, що розмір грошового забезпечення українських військових залежить від різних параметрів, включаючи посаду та військове звання.

Також за даними ПФУ, українські колишні військовослужбовці мають право на вікові доплати до пенсій.