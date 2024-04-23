Доплата 70 тыс. грн для военных "на нуле" — где власти возьмут средства для финансирования

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Finbarr O'Reilly

Верховная Рада в апреле приняла закон об усилении мобилизации во втором чтении. Народные избранники приняли постановление, обязывающее Кабинет Министров принять решение о дополнительных выплатах для военных на передовой в размере 70 тыс. гривен.

Где власти будут брать деньги рассказал БизнесЦензор.

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Дополнительные выплаты военным

На следующий день после голосования нардепов в парламенте премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что инициатива выполнена.

По его словам, с 1 апреля дополнительные 70 тыс. гривен будут начисляться военным на фронте за каждые 30 дней выполнения боевых задач — первые выплаты они получат уже в мае.

Однако соответствующее денежное обеспечение не было внесено в государственный бюджет на 2024 год, а потому Кабмину нужно внести изменения в закон о госбюджете и искать дополнительное финансирование.

Согласно подсчетам Министерства финансов, до конца года на такие выплаты Украине понадобится около 50 млрд грн.

Зарплата военных

Как известно, зарплата военных состоит из двух частей: денежного обеспечения и надбавки за выполнение боевых задач.

Ее размер зависит от должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы и квалификации.

Также в денежное обеспечение входят надбавки за особенности прохождения службы и режим секретности. В то же время, дополнительные средства получают защитники с ученой степенью и ученым, почетным или спортивным званием.

Где возьмут средства на дополнительные 70 тыс. гривен

Отметим, что деньги, которые Украине выделили международные партнеры, нельзя направлять на финансирование армии — государство удерживает войско за свой счет.

Согласно государственному бюджету на 2024 год, на сектор безопасности и обороны предусмотрено 1,69 трлн грн в то время, как все собственные доходы бюджета составляют 1,76 трлн грн.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев озвучил два возможных источника финансирования для выделения дополнительных выплат военным — налоги и внутренний долг.

"О нелепой дискуссии хватит ли у нас денег на повышение выплаты военным на нуле есть простой и однозначный ответ: хватит. Ценой чего? Первое. Ценой налогов, которые мы все вместе с готовностью и пониманием будем платить в объеме, необходимом нашим военным", — сказал он.

На фоне этого, скорее всего, в Украине придется повышать налоги — эта перспектива и так стояла на повестке дня в рамках сотрудничества с МВФ по поиску Минфином дополнительных 44 млрд грн.

Ранее мы писали, что размер денежного довольствия украинских военных зависит от различных параметров, включая должность и воинское звание.

Также, по данным ПФУ, украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям.