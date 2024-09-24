Фінансування ЗСУ - розмір доплат військовослужбовцям

Українські військовослужбовці. Фото: 128 ОГШБр

Українські військовослужбовці ЗСУ, які виконують бойові завдання, отримують, крім основного грошового забезпечення, додаткові доплати. Максимальною є доплата розміром 100 тисяч гривень.

Про це йдеться у матеріалі адвокатської контори "Бачинський та партнери".

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Структура грошових виплат українським військовим

Згідно із чинним законодавством, українські військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення.

Ці кошти діляться на дві частини — основну частину та додаткову. Основна частина — це посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавки за вислугу років.

Додаткова — це різноманітні винагороди, надбавки і премії.

Різниця у доплатах

Існують три види додаткових доплат, які отримують військовослужбовці ЗСУ.

Це:

30 тисяч гривень — отримують ті, хто виконує бойові завдання у зв’язку з військовою агресією Росії;

50 тисяч гривень — отримують військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів і командування;

100 тисяч гривень — отримують військові, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування, чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці, яких захопили в полон, які зникли безвісти чи були інтерновані в нейтральні держави, мають всі права на виплати, які вони отримували б в лавах ЗСУ під час несення своєї служби.

Додамо, ми раніше писали про те, скільки отримують військовослужбовці ЗСУ, які служать у тилових частинах.