Финансирование ВСУ – размер доплат военнослужащим

Украинские военнослужащие. Фото: 128 ОГШБр

Украинские военнослужащие ВСУ, выполняющие боевые задания, получают, помимо основного денежного довольствия, дополнительные доплаты. Максимальная доплата в размере 100 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале адвокатской конторы "Бачинський і партнери".

Читайте также:

Структура денежных выплат украинским военным

Согласно действующему законодательству, украинские военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие.

Эти средства делятся на две части — основную часть и дополнительную. Основная часть — это должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.

Дополнительная — это разнообразные вознаграждения, надбавки и премии.

Разница в доплатах

Есть три вида дополнительных доплат, которые получают военнослужащие ВСУ.

Это:

30 тысяч гривен — получают те, кто выполняет боевые задания в связи с военной агрессией России;

50 тысяч гривен — получают военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, штабов и командования;

100 тысяч гривен — получают военные, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение, или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья.

Напомним, что украинские военнослужащие, захваченные в плен, пропавшие без вести или интернированные в нейтральные государства, имеют все права на выплаты, которые они получали бы в рядах ВСУ во время несения своей службы.

Добавим, что мы раньше писали о том, сколько получают военнослужащие ВСУ, которые служат в тыловых частях.