Мобілізація ув'язненого — коли привизвають до ЗСУ та що треба знати достроково звільненому

Достроково звільнений — чи мобілізують такого громадянина
В Україні частина засуджених громадян виключається з військового обліку і не може бути мобілізована. Та якщо громадянин був звільнений достроково під пробаційний нагляд, він підлягає мобілізації і може бути призваний до ЗСУ.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Мобілізація засуджених
В Україні обмежується мобілізація громадян, які були засуджені на позбавлення волі.
Це стосується тих осіб, які були покарані за вчинення особливо тяжких злочинів.
Цим людям не може бути надане помилування, яке є обов’язковою умовою мобілізації до лав ЗСУ.
Чи можлива мобілізація після УДЗ
Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що умовно-дострокове звільнення (УДЗ) не є перешкодою для можливої мобілізації громадянина.
"Законодавство не містить норми щодо пробаційного нагляду, як підстави для відстрочки", — пояснив юрист.
Тож такий громадянин може бути призваний до лав ЗСУ у особливий період.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, за яких умов ідуть на фронт українські в'язні.
Додамо, ми повідомляли про те, які процедури проходять засуджені, аби отримати помилування і бути мобілізованими на війну.
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