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Достроково звільнений — чи мобілізують такого громадянина

7 листопада 2024 14:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація ув'язненого — коли привизвають до ЗСУ та що треба знати достроково звільненому
Звільнення громадянина від наручників. Фото: lexinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні частина засуджених громадян виключається з військового обліку і не може бути мобілізована. Та якщо громадянин був звільнений достроково під пробаційний нагляд, він підлягає мобілізації і може бути призваний до ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні обмежується мобілізація громадян, які були засуджені на позбавлення волі.

Це стосується тих осіб, які були покарані за вчинення особливо тяжких злочинів.

Цим людям не може бути надане помилування, яке є обов’язковою умовою мобілізації до лав ЗСУ.

Чи можлива мобілізація після УДЗ

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що умовно-дострокове звільнення (УДЗ) не є перешкодою для можливої мобілізації громадянина.

"Законодавство не містить норми щодо пробаційного нагляду, як підстави для відстрочки", — пояснив юрист.

Тож такий громадянин може бути призваний до лав ЗСУ у особливий період.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за яких умов ідуть на фронт українські в'язні.

Додамо, ми повідомляли про те, які процедури проходять засуджені, аби отримати помилування і бути мобілізованими на війну.

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