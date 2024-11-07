Мобилизация заключенного — когда призывают в ВСУ и что нужно знать досрочно освобожденному

Освобождение гражданина от наручников. Фото: lexinform.com.ua

В Украине часть осужденных граждан исключается из военного учета и не может быть мобилизована. Но если гражданин был освобожден досрочно под пробационный надзор, он подлежит мобилизации и может быть призван в ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация осужденных

В Украине ограничивается мобилизация граждан, осужденных на лишение свободы.

Это касается тех лиц, которые были наказаны за совершение особо тяжких преступлений.

Этим людям не может быть предоставлено помилование, которое является обязательным условием мобилизации в ряды ВСУ.

Возможна мобилизация после УДО

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что условно-досрочное увольнение (УДО) не является препятствием для возможной мобилизации гражданина.

"Законодательство не содержит нормы по пробационному надзору, как основания для отсрочки", — пояснил юрист.

Так что такой гражданин может быть призван в ряды ВСУ в особый период.

Напомним, мы ранее писали о том, при каких условиях идут на фронт украинские заключенные.

Добавим, мы сообщали о том, какие процедуры проходят осужденные, чтобы получить помилование и быть мобилизованными на войну.