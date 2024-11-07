Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Досрочно освобожденный — мобилизуют ли такого гражданина arrow

Досрочно освобожденный — мобилизуют ли такого гражданина

7 ноября 2024 14:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация заключенного — когда призывают в ВСУ и что нужно знать досрочно освобожденному
Освобождение гражданина от наручников. Фото: lexinform.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине часть осужденных граждан исключается из военного учета и не может быть мобилизована. Но если гражданин был освобожден досрочно под пробационный надзор, он подлежит мобилизации и может быть призван в ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Мобилизация осужденных

В Украине ограничивается мобилизация граждан, осужденных на лишение свободы.

Это касается тех лиц, которые были наказаны за совершение особо тяжких преступлений.

Этим людям не может быть предоставлено помилование, которое является обязательным условием мобилизации в ряды ВСУ.

Возможна мобилизация после УДО

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что условно-досрочное увольнение (УДО) не является препятствием для возможной мобилизации гражданина.

"Законодательство не содержит нормы по пробационному надзору, как основания для отсрочки", — пояснил юрист.

Так что такой гражданин может быть призван в ряды ВСУ в особый период.

Напомним, мы ранее писали о том, при каких условиях идут на фронт украинские заключенные.

Добавим, мы сообщали о том, какие процедуры проходят осужденные, чтобы получить помилование и быть мобилизованными на войну.

осужденные военный призыв мобилизация украинцы военный учет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:36 Мэр Харькова сказал, сколько в городе поврежденных домов — цифры

14:36 В Одессе снесут поврежденные россиянами дома — какие именно

14:34 На Киевщине чиновники разворовали деньги на отстройке Гостомеля

14:34 Досрочно освобожденный — мобилизуют ли такого гражданина

14:30 Зарплаты до 128 тыс. грн в ноябре — ТОП-3 вакансий для медиков

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:29 Слив мирного плана Трампа в СМИ – аналитик объяснил, что не так

14:22 Украинцы в Польше могут получить помощь на жилье

14:19 Песков не исключает общения Путина с Трампом до инаугурации

14:12 Илон Маск планирует выпустить собственный смартфон — что известно

14:09 Как украинцы относятся к россиянам — опрос

14:36 Мэр Харькова сказал, сколько в городе поврежденных домов — цифры

14:36 В Одессе снесут поврежденные россиянами дома — какие именно

14:34 На Киевщине чиновники разворовали деньги на отстройке Гостомеля

14:34 Досрочно освобожденный — мобилизуют ли такого гражданина

14:30 Зарплаты до 128 тыс. грн в ноябре — ТОП-3 вакансий для медиков

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:29 Слив мирного плана Трампа в СМИ – аналитик объяснил, что не так

14:22 Украинцы в Польше могут получить помощь на жилье

14:19 Песков не исключает общения Путина с Трампом до инаугурации

14:12 Илон Маск планирует выпустить собственный смартфон — что известно

14:09 Как украинцы относятся к россиянам — опрос

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд