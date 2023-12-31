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Довідки від ТЦК для перетину кордону — як вони виглядають

31 грудня 2023 16:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Довідки від ТЦК для перетину кордону — як вони виглядають
Вечірні черги авто на кордоні. Ілюстративне фото: galinfo.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні продовжуються точитися дискусії щодо того, хто і за яких обставин має право виїхати за кордон. Довідку для закордонної подорожі може надати територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

Новини.LIVE показали, як виглядає така довідка.

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Наказ Головнокамандувача збройних сил України щодо відстрочки. Фото: скриншот

Наказ про умови відстрочки

Згідно з законом України "Про військовий обов'зок та військову службу", працівники ТЦК та СП мають змогу видавати військовозобов'язаним довідку про відстрочку від військової служби. 

Варто зазначити, що у довідці має бути присутнім підпіс керівника ТЦК та СП.

документ
Довідка про відстрочку. Фото: скриншот

ЗМІ з'ясували, що наказ про надання відстрочки був підписаний ще 21 вересня 2022 року. Зазначається, що довідка видається всім, хто підпадає під закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це стосується також і народних депутатів.

Кордони і досі закриті на виїзд

У соцмережах продовжують публікувати історії про те, що з України припинили випускати майже всіх чоловіків, окрім водіїв фур та автобусів, які вже виїжджали з країни та поверталися (на скріншоті).

Нагадаємо, станом на вечір, 30 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Крім того, ситуація на кордоні з Польщею загострюється. Після ранкових заворушень станом на вечір пункти пропуску досі закриті, при цьому українці висловлюють своє обурення.

Нагадаємо, що вночі на прикордонному пропускному пункті "Шегині — Медика" сталися заворушення. В результаті кордон частково заблоковано.

Тим часом у ДПСУ кажуть, що жодних змін у правилах роботи Державної прикордонної служби поки що немає. Втім, усі, хто хоче виїхати з країни, проходять ретельний контроль.

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