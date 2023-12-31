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Справки от ТЦК для пересечения границы — как они выглядят

31 декабря 2023 16:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Справки от ТЦК для пересечения границы — как они выглядят
Вечерняя очередь авто на границе. Иллюстративное фото: galinfo.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине продолжаются дискуссии о том, кто и при каких обстоятельствах имеет право уехать за границу. Справку для зарубежных поездок может предоставить территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Новини.LIVE показали, как выглядит такая справка.

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Приказ Главнокомандующего вооруженными силами Украины по отсрочке. Фото: скриншот

Приказ об условиях отсрочки

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", работники ТЦК и СП имеют возможность выдавать военнообязанным справку об отсрочке от военной службы.

Следует отметить, что в справке должна присутствовать подпись руководителя ТЦК и СП.

документ
Справка об отсрочке. Фото: скриншот

СМИ выяснили, что приказ о предоставлении отсрочки был подписан еще 21 сентября 2022 года. Справка выдается всем, кто подпадает под закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Это касается и народных депутатов.

Границы до сих пор закрыты на выезд

В соцсетях продолжают публиковать истории о том, что из Украины перестали выпускать почти всех мужчин, кроме водителей фур и автобусов, которые уже выезжали из страны и возвращались (на скриншоте).

Напомним, на вечер, 30 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Кроме того, ситуация на границе с Польшей обостряется. После утренних беспорядков на вечер пункты пропуска до сих пор закрыты, при этом украинцы выражают свое возмущение.

Напомним, что ночью на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли беспорядки. В результате граница частично заблокирована.

Между тем в ГПСУ говорят, что никаких изменений в правилах работы Государственной пограничной службы пока нет. Впрочем, все, кто хочет уехать из страны, проходят тщательный контроль.

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