В Україні не ведуть статистику виїзду чоловіків 18-22 років - Железняк

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Нещодавно чоловіки віком від 18 до 22 років отримали право виїжджати за кордон. Народний депутат Ярослав Железняк звернувся до Державної прикордонної служби України з питанням, скільки ж людей скористувалися цим та покинули країну.

Про це він повідомив у Telegram у вівторок, 9 вересня.

Реклама

Читайте також:

Пост Ярослава Железняка. Фото: скриншот

В Україні не ведуть статистику виїзду чоловіків 18-22 років

Відповідь здивувала парламентаря — виявилося, що така статистика навіть не ведеться.

"Хотів дізнатися, скільки саме осіб цієї вікової категорії скористалися можливістю виїхати за кордон після зняття обмежень. Але з’ясувалося, що ми навіть не ведемо таку статистику", — написав Ярослав Железняк у своєму соціальному мережевому пості.

Запит до ДПСУ. Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, в Україні ухвалили постанову, згідно з якою чоловіки віком від 18 до 22 років отримали право виїжджати за кордон. Від 28 серпні вона вже набрала чинності.

Прикордонники заявили, що наразі фіксуються перші випадки виїзду з України, але ажіотажу наразі немає.