ГНСУ не ведет учет выезда мужчин от 18 до 22 лет — нардеп

ГНСУ не ведет учет выезда мужчин от 18 до 22 лет — нардеп

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 15:13
В Украине не ведут статистику выезда мужчин 18-22 лет - Железняк
Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Недавно мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право выезжать за границу. Народный депутат Ярослав Железняк обратился в Государственную пограничную службу Украины с вопросом, сколько же людей воспользовались этим и покинули страну.

Об этом он сообщил в Telegram во вторник, 9 сентября.

Читайте также:
ДПСУ не веде облік виїзду чоловіків від 18 до 22 років — нардеп - фото 1
Пост Ярослава Железняка. Фото: скриншот

В Украине не ведут статистику выезда мужчин 18-22 лет

Ответ удивил парламентария — оказалось, что такая статистика даже не ведется.

"Хотел узнать, сколько именно лиц этой возрастной категории воспользовались возможностью выехать за границу после снятия ограничений. Но выяснилось, что мы даже не ведем такую статистику", — написал Ярослав Железняк в своем социальном сетевом посте.

ДПСУ не веде облік виїзду чоловіків від 18 до 22 років — нардеп - фото 2
Запрос в ГПСУ. Фото: Ярослав Железняк

Напомним, в Украине приняли постановление, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право выезжать за границу. С 28 августа оно уже вступило в силу.

Пограничники заявили, что сейчас фиксируются первые случаи выезда из Украины, но ажиотажа пока нет.

Ярослав Железняк пограничники мобилизация мужчины ГПСУ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
