Головна Мобілізація ДПСУ передає ТЦК дані чоловіків — кого це стосується

ДПСУ передає ТЦК дані чоловіків — кого це стосується

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 01:30
Прикордонники передають ТЦК дані військовозобов'язаних
Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

Прикордонники передають ТЦК та СП дані про військовозобов'язаних. Йдеться про громадян, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Про це в інтерв'ю Центру протидії дезінформації 13 вересня повідомив речник Держприкордонної служби України Андрій Демченко.

Взаємодія ДПСУ із ТЦК 

Представник Держприкордонної служби наголосив, що за порушення, які пов'язані з намагання незаконно перетнути держрубіж, передбачається адміністративна відповідальність. Крім того, таких громадян має перевірити військкомат.

"Ми інформуємо також і представників ТЦК для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані. Це комплекс взаємодії між Державною прикордонною службою та іншими державними органами", — зазначив Демченко.

Також він додав, що навіть тих, хто скоїв порушення, одразу на фронт не відправляють. Спочатку новоспечений боєць проходить підготовку, потім — залагодження в підрозділі й лише після цього вирушає на виконання завдань, але необов'язково в зону бойових дій.

Нагадаємо, на Одещині затримали водія й п'ятьох пасажирів, які намагалися виїхати за кордон. Утечею керував адміністратор одного з Telegram-каналів. Кожен із чоловіків сплатив йому на криптогаманець дев'ять тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що в Україні затримали десятьох організаторів схем переправлення. Порушників викрили в західних, центральних і південних регіонах.

