Пограничники передают ТЦК данные военнообязанных

Пограничники передают ТЦК и СП данные о военнообязанных. Речь идет о гражданах, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

Об этом в интервью Центру противодействия дезинформации 13 сентября сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Взаимодействие ГПСУ с ТЦК

Представитель Госпогранслужбы отметил, что за нарушения, связанные с попыткой незаконно пересечь госграницу, предусматривается административная ответственность. Кроме того, таких граждан должен проверить военкомат.

"Мы информируем также и представителей ТЦК для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные. Это комплекс взаимодействия между Государственной пограничной службой и другими государственными органами", — отметил Демченко.

Также он добавил, что даже тех, кто совершил нарушение, сразу на фронт не отправляют. Сначала новоиспеченный боец проходит подготовку, затем — улаживание в подразделении и только после этого отправляется на выполнение задач, но необязательно в зону боевых действий.

Напомним, в Одесской области задержали водителя и пятерых пассажиров, которые пытались выехать за границу. Побегом руководил администратор одного из Telegram-каналов. Каждый из мужчин заплатил ему на криптокошелек девять тысяч долларов.

Также мы сообщали, что в Украине задержали десятерых организаторов схем переправки. Нарушителей разоблачили в западных, центральных и южных регионах.