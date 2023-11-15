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Друга вища освіта не врятує від мобілізації — Рада готує новий законопроєкт

15 листопада 2023 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Друга вища освіта не врятує від мобілізації — Рада готує новий законопроєкт
Студенти сидять на заняттях. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Деякі військовозобов'язані українці часто використовують другу вищу освіту як спосіб уникнення від мобілізації. Народна депутатка України Наталія Піпа розповіла, що влада планує новий законопроєкт, згідно з яким звертатимуть уваги не лише на вік особи, а й на сферу діяльності. 

Про це Наталія Піпа повідомила в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"Якщо ми не змінимо умови, то ситуація зі чоловіками призовного віку, які отримують другу вищу, наступного року не зміниться. Проте, я думаю, що умови зміняться. Тому ми відповідно побачимо іншу цифру. Відповідний законопроєкт Веніславського був вже зареєстрований, проте в Європейському Союзі його визнали дискримінаційним за віком", — зазначила Піпа.

Вона наголосила, що саме тому зараз працюють над новим законопроєктом, який враховує інші критерії, наприклад, сфера діяльності.

"Зокрема, не за віком, а від сфери діяльності і т.д. Тобто, буде враховуватись сфера діяльності людини й відповідність до неї набуття другої вищої освіти", — розповіла депутатка.

За її словами, вже взимку все може змінитися, оскільки Генштаб може видати наказ про зміну правил, за якими можна отримати відстрочку від мобілізації через другу вищу освіту.

Піпа додала, що попри важливість навчання, використовувати такий спосіб для уникнення призову ускладнює ситуацію в країні, якій потрібні захисники.

Нагадаємо, що торік 85 тисяч чоловіків скористалися вступом до університету, аби уникнути мобілізації. Відомо, скільки військовозобов'язаних прийшли здобувати другу вищу освіту цьогоріч.

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