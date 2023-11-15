Второе высшее образование не спасет от мобилизации — Рада готовит новый законопроект

Студенты сидят на занятиях. Фото: freepik.com

Некоторые военнообязанные украинцы часто используют второе высшее образование как способ избегания мобилизации. Народный депутат Украины Наталья Пипа рассказала, что власть планирует новый законопроект, согласно которому будут обращать внимание не только на возраст личности, но и на сферу деятельности.

Об этом Наталья Пипа сообщила в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Если мы не изменим условия, то ситуация с мужчинами призывного возраста, получающими второе высшее, в следующем году не изменится. Однако, я думаю, что условия изменятся. Поэтому мы соответственно увидим другую цифру. Соответствующий законопроект Вениславского был уже зарегистрирован, однако в Европейском Союзе был признан дискриминационным по возрасту", — отметила Пипа.

Она подчеркнула, что именно поэтому сейчас работают над новым законопроектом, учитывающим другие критерии, например сфера деятельности.

"В частности, не по возрасту, а от сферы деятельности и т.д. То есть будет учитываться сфера деятельности человека и соответствие к нему обретения второго высшего образования", — рассказала депутат.

По ее словам, уже зимой все может измениться, поскольку Генштаб может издать приказ об изменении правил, по которым можно получить отсрочку от мобилизации через второе высшее образование.

Пипа добавила, что, несмотря на важность обучения, использовать такой способ во избежание призыва усложняет ситуацию в стране, которой нужны защитники.

Напомним, что в прошлом году 85 тысяч мужчин воспользовались поступлением в университет, чтобы избежать мобилизации. Известно, сколько военнообязанных пришли получать второе высшее образование в этом году.