"Контракт 60+" — що думає щодо ініціативи головний сержант Віталій Іванчик

Віталій Іванчик. Фото: Оперативне командування "Північ"/Facebook

Військовослужбовці віком від 60 років здатні ефективно виконувати завдання в тилу або на технічних посадах. Йдеться про тих, хто має професійний досвід і придатний до служби за станом здоров'я.

Про це ефірі Еспресо заявив головний сержант батальйону 35-ї ОМБр імені Князів Острозьких Віталій Іванчик.

Що каже військовий про "Контакт 60+"

"Якщо людина фізично здорова й бачить, що здатна працювати — чому б і ні? Така людина може обіймати різні посади, можливо, не бойові, а тилові. Наприклад, бути хорошим механіком, маючи досвід у цивільному житті. Я вважаю, це дуже правильно", — зазначив представник 35-ї ОМБр.

На думку Віталія Іванчика, ті, хто працював інженером, можуть знайти у війську роботу жа фахом. Зокрема, потрібні фахівці, які добре знаються на радіоелектроніці. А от піхотинців віком 60+, імовірно, будуть одиниці, адже людей, які мають достатню фізичну підготовку для проходження служби на такій посаді, небагато.

"Будь-яка силова структура потребує фізично розвинених людей", — наголосив головний сержант.

Нагадаємо, громадянам віком 60+ пропонують укласти контракт на військову службу. Наразі таку процедуру вже офіційно запустили.

Також ми повідомляли, що після укладення контракту військові можуть отримати одноразову грошову допомога. Розмір цієї суми залежить від посади, яку новоспечений боєць обійняв у війську: щонайменше 24 тисячі 224 гривень, але декому платять і понад 30 тисяч гривень.