"Контракт 60+" — что думает об инициативе главный сержант Виталий Иванчик

Виталий Иванчик. Фото: Оперативное командование "Север"/Facebook

Военнослужащие в возрасте от 60 лет способны эффективно выполнять задачи в тылу или на технических должностях. Речь идет о тех, кто имеет профессиональный опыт и пригоден к службе по состоянию здоровья.

Об этом в эфире Еспресо заявил главный сержант батальона 35-й ОМБр имени Князей Острожских Виталий Иванчик.

Что говорит военный о "Контакте 60+"

"Если человек физически здоров и видит, что способен работать — почему бы и нет? Такой человек может занимать различные должности, возможно, не боевые, а тыловые. Например, быть хорошим механиком, имея опыт в гражданской жизни. Я считаю, это очень правильно", — отметил представитель 35-й ОМБр.

По мнению Виталия Иванчика, те, кто работал инженером, могут найти в армии работу по специальности. В частности, нужны специалисты, которые хорошо разбираются в радиоэлектронике. А вот пехотинцев в возрасте 60+, вероятно, будут единицы, ведь людей, которые имеют достаточную физическую подготовку для прохождения службы на такой должности, немного.

"Любая силовая структура нуждается в физически развитых людях", — подчеркнул главный сержант.

Напомним, гражданам в возрасте 60+ предлагают заключить контракт на военную службу. Сейчас такую процедуру уже официально запустили.

Также мы сообщали, что после заключения контракта военные могут получить единоразовое денежное пособие. Размер этой суммы зависит от должности, которую новоиспеченный боец занял в армии: минимум 24 тысячи 224 гривен, но некоторым платят и более 30 тысяч гривен.