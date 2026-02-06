Відео
Головна Мобілізація Ексдепутат обіцяв за гроші вплинути на ТЦК і ВЛК — що вирішив суд

Ексдепутат обіцяв за гроші вплинути на ТЦК і ВЛК — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 00:33
Колишній депутат пропонував чоловіку за гроші домовитися із ТЦК і ВЛК — рішення суду
Затримання колишнього депутата. Фото: Прокуратура України

У Стрийському районі Львівщини затримали колишнього депутата. Він допомагав військовозобов'язаним ухилятися від призову.

Про це 30 січня повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у січні поточного року 53-річний житель Жидачева запевнив чоловіка призовного віку, що може вплинути на посадовців 1-го відділу Стрийського РТЦК та СП, а також на членів ВЛК однієї з лікарень Стрийського району.

Затримання ексдепутата
Затримання колишнього депутата. Фото: Прокуратура України

Вартість послуги становила 5,5 тисячі доларів. За цю суму колишній депутат обіцяв зняти військозобов'язаного з розшуку, оновити його військово-облікові документи та забезпечити клієнту необхідний висновок ВЛК. У подальшому 29-річний львів'янин зміг би офіційно влаштуватися на роботу та отримати бронювання.

Гроші, які вилучили в ексдепутата
Кошти, які вилучили в колишнього депутата. Фото: Прокуратура України

Порушника затримали, коли клієнт передав йому частину оплати: 153 тисячі гривень. 

Рішення суду 

Наразі ще триває досудове розслідування. Затриманому повідомили про підозру у зловживанні впливом і обрали запобіжний захід. На рішення суду фігурант чекатиме, перебуваючи під вартою, але може вийти на волю, якщо внесе заставу. Ділку загрожує штраф або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Інших причетних до оборудки встановлюють.

Нагадаємо, у Полтаві судитимуть двох чоловіків, які намагалися переправити військовозобов'язаного за кордон. Один із організаторів переправлення — лікар-невролог.

Також ми повідомляли, що на Прикарпатті молодик торгував фіктивними діагнозами, завдяки яким чоловіки могли безперешкодно виїжджати за кордон. Порушника взяли під варту.

Автор:
Вікторія Козир
