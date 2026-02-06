Видео
Главная Мобилизация Экс-депутат обещал за деньги повлиять на ТЦК и ВВК — что решил суд

Экс-депутат обещал за деньги повлиять на ТЦК и ВВК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 00:33
Бывший депутат предлагал мужчине за деньги договориться с ТЦК и ВВК — решение суда
Задержание бывшего депутата. Фото: Прокуратура Украины

В Стрыйском районе Львовщины задержали бывшего депутата. Он помогал военнообязанным уклоняться от призыва.

Об этом 30 января сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в январе текущего года 53-летний житель Жидачева заверил мужчину призывного возраста, что может повлиять на чиновников 1-го отдела Стрыйского РТЦК и СП, а также на членов ВВК одной из больниц Стрыйского района.

Задержание экс-депутата
Задержание бывшего депутата. Фото: Прокуратура Украины

Стоимость услуги составляла 5,5 тысячи долларов. За эту сумму бывший депутат обещал снять военнообязанного с розыска, обновить его военно-учетные документы и обеспечить клиенту необходимое заключение ВВК. В дальнейшем 29-летний львовянин смог бы официально устроиться на работу и получить бронирование.

Деньги, которые изъяли у экс-депутата
Средства, которые изъяли у бывшего депутата. Фото: Прокуратура Украины

Нарушителя задержали, когда клиент передал ему часть оплаты: 153 тысячи гривен.

Решение суда

На данный момент еще продолжается досудебное расследование. Задержанному сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и избрали меру пресечения. Решения суда фигурант будет ждать, находясь под стражей, но может выйти на свободу, если внесет залог. Дельцу грозит штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Других причастных к сделке устанавливают.

Напомним, в Полтаве будут судить двух мужчин, которые пытались переправить военнообязанного за границу. Один из организаторов переправки — врач-невролог.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье молодой человек торговал фиктивными диагнозами, благодаря которым мужчины могли беспрепятственно выезжать за границу. Нарушителя взяли под стражу.

Львовская область местные депутаты ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
