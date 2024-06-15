Замкомандира Третьої ОШБр Максим Жорін прокоментував ситуацію зі спробою понад 40 ухилянтів виїхати за кордон у причепі фури

Максим Жорін. Фото: tv-park.ua

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін відреагував на спробу понад чотирьох десятків військовозобов'язах виїхати за межі України. Військовий заявив, що на таке соромно навіть дивитися.

Про це заступник командира Третьої штурмової бригади написав у п'ятницю, 14 червня, у своєму Telegram-каналі.

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"Пишуть, що на кордоні "рекорд". Одразу 41 особа намагалась втекти з України у фурі: робили вигляд, що вони зерно. Знаю, що пости про ухилянтів не подобаються, але без сорому на це дивитись неможливо", — наголосив військовослужець.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали фуру, в якій замість зерна у причепі перебували призовники — 41 чоловік віком від 18 до 60 років.

Раніше Максим Жорін розповів, хто служить у лавах Третьої штурмової бригади. За його словами мобілізованих там менше, ніж добровольців.

Також ексочільник "Азову" зазначав, що НАТО навряд чи врятує Україну від російської агресії, бо Байден "робить реверанси Росії", заперечуючи необхідність вступу України до Альянсу задля збереження миру.