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Ексголова "Азову" Жорін прокоментував спробу рекордної кількості ухилянтів виїхати за кордон

15 червня 2024 05:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Замкомандира Третьої ОШБр Максим Жорін прокоментував ситуацію зі спробою понад 40 ухилянтів виїхати за кордон у причепі фури
Максим Жорін. Фото: tv-park.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін відреагував на спробу понад чотирьох десятків військовозобов'язах виїхати за межі України. Військовий заявив, що на таке соромно навіть дивитися.

Про це заступник командира Третьої штурмової бригади написав у п'ятницю, 14 червня,  у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Як ексочільник "Азов" прокоментував бажання військовозобов'язаних виїхати з України

"Пишуть, що на кордоні "рекорд". Одразу 41 особа намагалась втекти з України у фурі: робили вигляд, що вони зерно. Знаю, що пости про ухилянтів не подобаються, але без сорому на це дивитись неможливо", — наголосив військовослужець.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали фуру, в якій замість зерна у причепі перебували призовники — 41 чоловік віком від 18 до 60 років.

Раніше Максим Жорін розповів, хто служить у лавах Третьої штурмової бригади. За його словами мобілізованих там менше, ніж добровольців.

Також ексочільник "Азову" зазначав, що НАТО навряд чи врятує Україну від російської агресії, бо Байден "робить реверанси Росії", заперечуючи необхідність вступу України до Альянсу задля збереження миру.

війна в Україні
Максим Жорін
військовозобов'язані
ухилянти

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