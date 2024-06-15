Замкомандира Третьей ОШБр Максим Жорин прокомментировал ситуацию с попыткой более 40 уклонистов выехать за границу в прицепе фуры

Максим Жорин. Фото: tv-park.ua

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин отреагировал на попытку более четырех десятков военнообязанностей уехать за пределы Украины. Военный заявил, что на такое стыдно даже смотреть.

Об этом заместитель командира Третьей штурмовой бригады написал в пятницу, 14 июня, в своем Telegram-канале.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Как экс-глава "Азова" прокомментировал желание военнообязанных уехать из Украины

"Пишут, что на границе "рекорд". Сразу 41 человек пытался бежать из Украины в фуре: делали вид, что они зерно. Знаю, что посты об уклонистах не нравятся, но без стыда на это смотреть невозможно", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали фуру, в которой вместо зерна в прицепе находились призывники — 41 мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее Максим Жорин рассказал, кто служит в рядах Третьей штурмовой бригады. По его словам, мобилизованных там меньше, чем добровольцев.

Также экс-глава "Азова" отмечал, что НАТО вряд ли спасет Украину от российской агрессии, потому что Байден "делает реверансы России", отрицая необходимость вступления Украины в Альянс для сохранения мира.