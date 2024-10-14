Як ексочільник "Азова" прокоментував облави, які працівники ТЦК влаштували останніми днями

Заступник Третьої окремої штрумової бригади Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Справедлива мобілізація передбачає військовий призов не лише людей із сіл і маленьких міст, а й тих, хто ходить на концерти й у ресторани. Доки одні воюють третій рік поспіль, інші не мають права обурюватися перевірками.

Про це в суботу, 12 жовтня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Військовий наголосив, що тим, кого дратують перевірки від ТЦК, варто стати на військовий облік.

"Справедлива мобілізація саме так і виглядає: коли не тільки із сіл та маленьких міст забирають людей, а й і з великих міст теж, де люди собі спокійно ходять на концерти та в рестіки (ресторани. — Ред.)... Станьте на облік і ходіть далі, у чому проблема", — зазначив Жорін.

Нагадаємо, увечері 11 жовтня працівники ТЦК влаштували облаву біля Палацу спорту, де проходив концерт гурту "Океан Ельзи". Близько 50 військових перевіряли документи чоловіків, які прийшли послухати рок.

Після цього в мережі масово продавали квитки на наступні квитки рок-гурту "Океан Ельзи", а деякі українці звинуватили фронтмена групи у співпраці з військовими.