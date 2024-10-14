Как экс-глава "Азова" прокомментировал облавы, которые работники ТЦК устраивали в последние дни

Заместитель Третьей отдельной штрумовой бригады Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Справедливая мобилизация предусматривает военный призыв не только людей из сел и маленьких городов, но и тех, кто ходит на концерты и рестораны. Пока одни воюют третий год, другие не имеют права возмущаться проверками.

Об этом в субботу, 12 октября, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Военный подчеркнул, что тем, кого раздражают проверки от ТЦК, следует встать на военный учет.

"Справедливая мобилизация именно так и выглядит: когда не только из сел и маленьких городов забирают людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестики (рестораны. — Ред.)... Станьте на учет и ходите дальше, в чем проблема", — отметил Жорин.

Напомним, вечером 11 октября работники ТЦК устроили облаву у Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". Около 50 военных проверяли документы мужчин, которые пришли послушать рок.

После этого в сети массово продавали билеты на следующие билеты рок-группы "Океан Эльзы", а некоторые украинцы обвинили фронтмена группы в сотрудничестве с военными.