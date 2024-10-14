Как экс-глава "Азова" прокомментировал облавы, которые работники ТЦК устраивали в последние дни

Экс-командир "Азова" отреагировал на рейды ТЦК в общественных местах
Справедливая мобилизация предусматривает военный призыв не только людей из сел и маленьких городов, но и тех, кто ходит на концерты и рестораны. Пока одни воюют третий год, другие не имеют права возмущаться проверками.
Об этом в субботу, 12 октября, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
Как должна проходить справедливая мобилизация
Военный подчеркнул, что тем, кого раздражают проверки от ТЦК, следует встать на военный учет.
"Справедливая мобилизация именно так и выглядит: когда не только из сел и маленьких городов забирают людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестики (рестораны. — Ред.)... Станьте на учет и ходите дальше, в чем проблема", — отметил Жорин.
Напомним, вечером 11 октября работники ТЦК устроили облаву у Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". Около 50 военных проверяли документы мужчин, которые пришли послушать рок.
После этого в сети массово продавали билеты на следующие билеты рок-группы "Океан Эльзы", а некоторые украинцы обвинили фронтмена группы в сотрудничестве с военными.
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