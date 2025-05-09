Ексочільник "Азова" Жорін пояснив, як проявляють себе на фронті колишні ув'язнені

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які долучилися до лав захисників України після в'язниці, добре проявили себе на полі бою. Підрозділи з таких бійців ефективні та вмотивовані.

Про це в етері 24 Каналу заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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За словами військового, волошні в'язні — одні з найкращих поповнень, які були у війську впродовж останніх місяців. Такі військовослужбовці вже зарекомендували себе на полі бою.

"Безумовно, є нюанси. Але частіше за все вони залежать від підходу до командування цими людьми, від процесу їхньої підготовки та побудови внутрішніх відносин. Це надзвичайно крутий досвід, ці люди показали себе на високому рівні. І я вважаю, що цим треба користуватися", — заявив Жорін.

Нагадаємо, екскомандир "Азова" прокоментував ініціативу щодо військової служби за контрактом громадян, які старші за 60 років. На його думку, вік на стане перешкодою.

Раніше Жорін пояснив, що буде, якщо росіяни спробують форсувати Дніпро. Військовий вважає, що така операція, скоріше за все, буде безрезультатною, але коштуватиме росіянам сотень життів.