Экс-глава "Азова" Жорин объяснил, как проявляют себя на фронте бывшие заключенные

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: УНІАН

Военнослужащие, которые присоединились к рядам защитников Украины после тюрьмы, хорошо проявили себя на поле боя. Подразделения из таких бойцов эффективны и мотивированы.

Об этом в эфире 24 Канала заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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По словам военного, волошные узники — одни из лучших пополнений, которые были в армии в течение последних месяцев. Такие военнослужащие уже зарекомендовали себя на поле боя.

"Безусловно, есть нюансы. Но чаще всего они зависят от подхода к командованию этими людьми, от процесса их подготовки и построения внутренних отношений. Это очень крутой опыт, эти люди показали себя на высоком уровне. И я считаю, что этим надо пользоваться", — заявил Жорин.

Напомним, экс-командир "Азова" прокомментировал инициативу касательно военной службы по контракту для граждан, которые старше 60 лет. По его мнению, возраст на станет препятствием.

Ранее Жорин объяснил, что будет, если россияне попытаются форсировать Днепр. Военный считает, что такая операция, скорее всего, будет безрезультатной, но будет стоить россиянам сотен жизней.