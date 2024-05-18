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Екскомандир Азову різко відреагував на страйк далекобійників на трасі Київ — Одеса

18 травня 2024 19:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Страйк далекобійників на трасі Київ — Одеса — реакція Жоріна
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін різко прокоментував страйк далекобійників на трасі Київ — Одеса у суботу, 18 травня. Він наголосив, що це пряма робота на ворога, на яку потрібно реагувати одразу і жорстко.

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

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Жорін зазначив, які страйки та акції проти закону про мобілізацію можуть бути в країні, де йде війна. За його словами, кожен, хто зараз виступає проти мобілізації, завдає удару в спину воюючій армії. 

"І досить підбирати тут слова. Жінки, які нападають на ТЦК, адвокати, які вчать як зй***тись з країни, схємщікі, які допомагають знятись з обліку. Це не ухилянти і ніякі не корисні д*біли, це інструмент, що працює в інтересах нашого ворога", — наголосив він.

Екскомандир "Азову" зазначив, що вкрай важливо знаходити організаторів цих всіх "акцій". За його словами, їх потрібно публічно й показово притягати до відповідальності.

Нагадаємо, 18 травня на трасі Київ — Одеса проходив мітинг. Далекобійники, не згідні з оновленим законом про мобілізацію, перекривали рух для транспорту.

Частина водіїв була в Кіровоградській області, а інша — в Одеській. Для руху була відкрита лише одна смуга.

Згодом далекобійники повністю відновили рух

війна
закон
українці
протести
Україна
полк "Азов"
мобілізація
Максим Жорін

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