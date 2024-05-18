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Экс-командир Азова резко отреагировал на забастовку дальнобойщиков на трассе Киев — Одесса

18 мая 2024 19:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Забастовка дальнобойщиков на трассе Киев — Одесса — реакция Жорина
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин резко прокомментировал забастовку дальнобойщиков на трассе Киев — Одесса в субботу, 18 мая. Он подчеркнул, что это прямая работа на врага, на которую следует реагировать сразу и жестко.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram.

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Жорин отметил, какие забастовки и акции против закона о мобилизации могут быть в стране, где идет война. По его словам, каждый, кто сейчас выступает против мобилизации, наносит удар в спину воюющей армии.

"И хватит подбирать здесь слова. Женщины, которые нападают на ТЦК, адвокаты, которые учат как съ***вать из страны, схемщики, которые помогают сняться с учета. Это не уклонисты и никакие не полезные д*билы, это инструмент, работающий в интересах нашего врага", — подчеркнул он.

Экс-командир "Азова" отметил, что крайне важно находить организаторов всех этих "акций". По его словам, их нужно публично и показательно привлекать к ответственности.

Напомним, 18 мая на трассе Киев — Одесса проходил митинг. Дальнобойщики, не согласные с обновленным законом о мобилизации, перекрывали движение для транспорта.

Часть водителей была в Кировоградской области, а другая — в Одесской. Для движения была открыта только одна полоса.

Впоследствии дальнобойщики полностью восстановили движение.

война
закон
украинцы
протесты
Украина
полк "Азов"
мобилизация
Максим Жорин

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