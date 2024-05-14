Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Ексочільник "Азову" Жорін вказав ключову річ, з якої має починатися мобілізація в Україні arrow

Ексочільник "Азову" Жорін вказав ключову річ, з якої має починатися мобілізація в Україні

14 травня 2024 23:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Ексочільник "Азову" Жорін вказав ключову річ, з якої має починатися мобілізація в Україні
Максим Жорін із випускниками Київського обласного центру підготовки населення до нацспротиву. Фото: t.me/MaksymZhorin
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Мобілізація має починатись не з військкоматів. Перш за все потрібно працювати з усім цивільним населенням.

Про це у вівторок, 14 травня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

Читайте також:
Екскомандир "Азову" Жорін вказав ключову річ, з якої має починатися мобілізація в Україні - фото 1
Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Як, на думку ексочільника "Азову", потрібно проводити мобілізацію

Військовослужбовець зазначив, що починати потрібно з базової військової підготовки людей.

"Людина, яка пройшла базову підготовку, має отримати не лише необхідні на сьогоднішній день знання та навички, а й буде набагато краще розуміти війну та військових", — наголосив Жорін.

Як приклад заступник командира Третьої ОШБр навів роботу Київського обласного центру підготовки населення до нацспротиву. На його думку, учасники заходів цього центру — сотні мотивованих хлопців та дівчат, які не стоятимуть осторонь найважливіших для країни процесів, а випускникам він кілька днів тому вручив сертифікати.

"Замість паніки та зневіри йдіть краще навчайтесь. Найкраща протидія планам ворога — тотальна підготовка населення до спротиву і мобілізація всього суспільства заради перемоги", — підсумував Жорін.

Нагадаємо, напередодні екскомандир "Азову" прокоментував наміри росіян просунутися на нові території. Він зазначив, що наразі ці просування лише у вигляді згорілої техніки та загиблих.

Також ми повідомляли про заяву Жоріна щодо ситуації в Харківській області. Військовий вважає, що всі сили зараз потрібно спрямовувати на фронт, розбудовування фортифікаційних споруд та посилення мобілізації.

мобілізація
війна в Україні
військовослужбовці
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників