Ексочільник "Азову" Жорін вказав ключову річ, з якої має починатися мобілізація в Україні
Мобілізація має починатись не з військкоматів. Перш за все потрібно працювати з усім цивільним населенням.
Про це у вівторок, 14 травня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.
Як, на думку ексочільника "Азову", потрібно проводити мобілізацію
Військовослужбовець зазначив, що починати потрібно з базової військової підготовки людей.
"Людина, яка пройшла базову підготовку, має отримати не лише необхідні на сьогоднішній день знання та навички, а й буде набагато краще розуміти війну та військових", — наголосив Жорін.
Як приклад заступник командира Третьої ОШБр навів роботу Київського обласного центру підготовки населення до нацспротиву. На його думку, учасники заходів цього центру — сотні мотивованих хлопців та дівчат, які не стоятимуть осторонь найважливіших для країни процесів, а випускникам він кілька днів тому вручив сертифікати.
"Замість паніки та зневіри йдіть краще навчайтесь. Найкраща протидія планам ворога — тотальна підготовка населення до спротиву і мобілізація всього суспільства заради перемоги", — підсумував Жорін.
Нагадаємо, напередодні екскомандир "Азову" прокоментував наміри росіян просунутися на нові території. Він зазначив, що наразі ці просування лише у вигляді згорілої техніки та загиблих.
Також ми повідомляли про заяву Жоріна щодо ситуації в Харківській області. Військовий вважає, що всі сили зараз потрібно спрямовувати на фронт, розбудовування фортифікаційних споруд та посилення мобілізації.
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