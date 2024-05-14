Экс-глава "Азова" Жорин указал на ключевую вещь, с которой должна начинаться мобилизация в Украине

Максим Жорин с выпускниками Киевского областного центра подготовки населения к нацсопротивлению. Фото: t.me/MaksymZhorin

Мобилизация должна начинаться не с военкоматов. Прежде всего, нужно работать со всем гражданским населением.

Об этом во вторник, 14 мая, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Читайте также:

Скриншот сообщения Максима Жорина

Как, по мнению экс-главы "Азова", нужно проводить мобилизацию

Военнослужащий отметил, что начинать нужно с базовой военной подготовки людей.

"Человек, прошедший базовую подготовку, должен получить не только необходимые на сегодняшний день знания и навыки, но и гораздо лучше понимать войну и военных", — подчеркнул Жорин.

В качестве примера заместитель командира Третьей ОШБр привел работу Киевского областного центра подготовки населения к нацсопротивлению. По его мнению, участники мероприятий этого центра — сотни мотивированных ребят, которые не будут стоять в стороне от важнейших для страны процессов, а выпускникам он несколько дней назад вручил сертификаты.

"Вместо паники и уныния идите лучше учитесь. Лучшее противодействие планам врага — тотальная подготовка населения к сопротивлению и мобилизация всего общества ради победы", — подытожил Жорин.

Напомним, накануне экс-командир "Азова" прокомментировал намерения россиян продвинуться на новые территории. Он отметил, что сейчас эти продвижения только в виде сгоревшей техники и погибших.

Также мы сообщали о заявлении Жорина касательно ситуации в Харьковской области. Военный считает, что все силы сейчас нужно направлять на фронт, строительство фортификационных сооружений и усиление мобилизации.