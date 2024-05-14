Экс-глава "Азова" Жорин указал на ключевую вещь, с которой должна начинаться мобилизация в Украине
Мобилизация должна начинаться не с военкоматов. Прежде всего, нужно работать со всем гражданским населением.
Об этом во вторник, 14 мая, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.
Как, по мнению экс-главы "Азова", нужно проводить мобилизацию
Военнослужащий отметил, что начинать нужно с базовой военной подготовки людей.
"Человек, прошедший базовую подготовку, должен получить не только необходимые на сегодняшний день знания и навыки, но и гораздо лучше понимать войну и военных", — подчеркнул Жорин.
В качестве примера заместитель командира Третьей ОШБр привел работу Киевского областного центра подготовки населения к нацсопротивлению. По его мнению, участники мероприятий этого центра — сотни мотивированных ребят, которые не будут стоять в стороне от важнейших для страны процессов, а выпускникам он несколько дней назад вручил сертификаты.
"Вместо паники и уныния идите лучше учитесь. Лучшее противодействие планам врага — тотальная подготовка населения к сопротивлению и мобилизация всего общества ради победы", — подытожил Жорин.
Напомним, накануне экс-командир "Азова" прокомментировал намерения россиян продвинуться на новые территории. Он отметил, что сейчас эти продвижения только в виде сгоревшей техники и погибших.
Также мы сообщали о заявлении Жорина касательно ситуации в Харьковской области. Военный считает, что все силы сейчас нужно направлять на фронт, строительство фортификационных сооружений и усиление мобилизации.
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