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Експерт пояснив, чому на фронті потрібні більш молоді солдати

17 жовтня 2024 04:40
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація в Україні — на фронт потрібні молоді солдати
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: АрміяІnform
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

За словами військових з фронту, практика мобілізації чоловіків яким понад 50 років — не дуже добра. Для виконання бойових завдань підходять більше молоді солдати.

Про це в ефірі Radio NV розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Що сказав експерт

Зокрема, у Дениса Поповича спитали, чи справді Україні доведеться в якийсь момент переглядати мобілізаційний вік, на що він відповів, чого потребують безпосередньо військові на фронті.

"Це питання дуже слизьке для того, щоби давати нам з вами однозначну відповідь. Але є запити від військовослужбовців, котрі зараз воюють на фронті, про те, що практика залучення людей з віком 50+ не дуже гарна, оскільки ці люди не можуть у повній мірі виконувати ті завдання, які на них покладаються. Природою таким чином зроблено, розпоряджено, що молодша людина більше годиться для виконання подібних завдань, які зараз покладаються на фронті. І той факт, що зараз не вистачає людей, теж є реальним", — пояснив військовий оглядач.

Нагадаємо, що за словами радника голови Офісу президента Сергія Лещенка, у США представники обох політичних партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського. Зокрема, вони вимагають, щоб наша країна почала мобілізовувати до війська чоловіків 18-25 років.

Також ми писали, що у 2024 році призовники, як і військовозобов'язані громадяни, взяли участь у оновленні військово-облікових даних. Юрист Андрій Топчій повідомив, що ті, хто пройшов цей процес, не мають оновлювати дані після досягнення 25 років і набуття статусу військовозобов’язаного.

ЗСУ мобілізація війна в Україні фронт ситуація на фронті

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