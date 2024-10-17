Мобілізація в Україні — на фронт потрібні молоді солдати

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: АрміяІnform

За словами військових з фронту, практика мобілізації чоловіків яким понад 50 років — не дуже добра. Для виконання бойових завдань підходять більше молоді солдати.

Про це в ефірі Radio NV розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Зокрема, у Дениса Поповича спитали, чи справді Україні доведеться в якийсь момент переглядати мобілізаційний вік, на що він відповів, чого потребують безпосередньо військові на фронті.

"Це питання дуже слизьке для того, щоби давати нам з вами однозначну відповідь. Але є запити від військовослужбовців, котрі зараз воюють на фронті, про те, що практика залучення людей з віком 50+ не дуже гарна, оскільки ці люди не можуть у повній мірі виконувати ті завдання, які на них покладаються. Природою таким чином зроблено, розпоряджено, що молодша людина більше годиться для виконання подібних завдань, які зараз покладаються на фронті. І той факт, що зараз не вистачає людей, теж є реальним", — пояснив військовий оглядач.

Нагадаємо, що за словами радника голови Офісу президента Сергія Лещенка, у США представники обох політичних партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського. Зокрема, вони вимагають, щоб наша країна почала мобілізовувати до війська чоловіків 18-25 років.

Також ми писали, що у 2024 році призовники, як і військовозобов'язані громадяни, взяли участь у оновленні військово-облікових даних. Юрист Андрій Топчій повідомив, що ті, хто пройшов цей процес, не мають оновлювати дані після досягнення 25 років і набуття статусу військовозобов’язаного.