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Эксперт объяснил, почему на фронте нужны молодые солдаты

17 октября 2024 04:40
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мобилизация в Украине – на фронт нужны молодые солдаты
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: АрмияInform
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

По словам военных с фронта, практика мобилизации мужчин, которым более 50 лет — не очень хорошая. Для выполнения боевых задач подходят больше молодые солдаты.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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В частности, Дениса Поповича спросили, действительно ли Украине придется в какой-то момент пересматривать мобилизационный возраст, на что он ответил, в чем уже сейчас нуждаются военные непосредственно с фронта.

"Этот вопрос очень скользкий для того, чтобы давать нам с вами однозначный ответ. Но есть запросы от военнослужащих, которые сейчас воюют на фронте, о том, что практика привлечения людей с возрастом 50+ не очень хорошая, поскольку эти люди не могут в полной мере мере выполнять те задачи, которые на них возлагаются. Природой таким образом сделано, распоряжено, что молодой человек больше годится для выполнения подобных задач, которые сейчас возлагаются на фронте. И тот факт, что сейчас не хватает людей, тоже является реальным", — пояснил военный обозреватель.

Напомним, что по словам советника главы Офиса президента Сергея Лещенко, в США представители обеих политических партий давят на президента Украины Владимира Зеленского. В частности, они требуют, чтобы наша страна начала мобилизовывать в армию мужчин 18-25 лет.

Также мы писали, что в 2024 году призывники, как и военнообязанные граждане, приняли участие в обновлении военно-учетных данных. Юрист Андрей Топчий сообщил, что прошедшие этот процесс не должны обновлять данные после достижения 25 лет и обретения статуса военнообязанного.

ВСУ мобилизация война в Украине фронт ситуация на фронте

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