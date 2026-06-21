Експерт: Росія готується до тотальної мобілізації

Російські окупанти збираються на фронт. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська Федерація готується зараз до масової мобілізації, яка стартує ближче до осені. І це буде вперше щ початку повномасштабної війни проти України.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі "Апостроф TV" сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Що вказує на плани мобілізації в Росії

Експерт зазначив, що у травні та червні Росія зазнала великих втрат на фронті, і водночас відстає від графіків з рекрутингу.

Андрущенко підтвердив, що у Пензі та області дійсно встановлювали блокпости та були перевірки росіян, однак на майбутню "бусифікацію" вказує інше.

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Зокрема, кілька днів тому у Волгоградській області пройшли навчання щодо мобілізації для всіх військкомів, в тому числі з окупованих українських територій, крім Криму.

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"Це те, до чого вони готуються. Проведено вперше за весь період війни. Це свідчить, що РФ розгортає мобілізаційні заходи", — вказав Андрющенко.

Він додав, що першим мобілізаційним резервом стануть мешканці окупованих територій, і там наразі для цього вже все готово.

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"Тотальна мобілізація, щоб заспокоїти російське населення, буде розпочинатися значною мірою з окупованих територій, мовляв, вони хотіли долучитися до нової батьківщини і тепер мають іти її захищати", — повідомив керівник Центру вивчення окупації.

При цьому він уточнив, що в основному "бусифікація" буде стосуватися не українців, на колишніх мігрантів, які отримали паспорти РФ і приїжджали на окупованій території, щоб займатися ремонтами не ставши на військовий обліку.

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Андрющенко додав, що на його думку, керівництво РФ вважає, що росіяни проковтнуть мобілізацію і ніяких протестів не буде навіть тоді, коли масово підуть гроби до Росії. Все через те, що російське суспільство втратило можливість опору.

Резюмуючи експерт підкреслив, що згідно соціології росіяни хочуть закінчення війни. Однак нюанс в тому, що завершення хочуть виключно перемогою над Україною і щоб наша країна припинила існування.

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Як повідомляло Новини.LIVE, за словами нардепа Руслана Горбенка, Росія у випадку ще двох років війни може втратити близько 1,5 млн людей. При цьому такі втрати можуть призвати до зміни влади в РФ.

Також ми писали, що Росія вербує підлітків для роботи на підприємствах із виробництва дронів та навіть для підписання контрактів з армією.