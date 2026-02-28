Куришко заявила, що Росія примусово мобілізувала близько 3,5 жителів Криму

Російські окупанти збираються на фронт. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська Федерація примусово мобілізувала до своєї армії близько 3,5 тисячі жителів Криму. Окрім того, ворог планує на тимчасово окупованому півострові запровадити безперервний призов.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповіла представниця президента України в АР Крим Ольга Куришко.

Що відбувається з мобілізацією у Криму

За словами Ольги Куришко, РФ мобілізувала до лав своєї армії близько 3,5 тисячі жителів Криму. Водночас реальну кількість примусово мобілізованих визначити неможливо.

"Строкова служба переростає в контракт, який може бути примусовим. Людину залякують або говорять: "Або ти йдеш служити, або, наприклад, ми тебе притягаємо до відповідальності", — сказав представниця президента України в Криму.

Також вона додала, що в цьому році РФ планує запровадити та півострові безперервний призов замість призовної кампанії замість весняної та осінньої, які діють зараз.

Окрім того, Куришко додала, що 55 тисяч жителів Криму у 2025 році проходили строкову службу в армії РФ.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна мобілізує до 34 тисяч людей на місяць. Водночас він додав, що у РФ теж є проблеми з набором в армію, тому набирає приблизно на 10 тисяч більше.

Також ми писали, скільки росіяни втратили солдат у січні 2026 року.