Куришко заявила, що Росія примусово мобілізувала близько 3,5 жителів Криму

Росія примусово мобілізувала близько 3,5 жителів Криму
Російська Федерація примусово мобілізувала до своєї армії близько 3,5 тисячі жителів Криму. Окрім того, ворог планує на тимчасово окупованому півострові запровадити безперервний призов.
Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповіла представниця президента України в АР Крим Ольга Куришко.
Що відбувається з мобілізацією у Криму
За словами Ольги Куришко, РФ мобілізувала до лав своєї армії близько 3,5 тисячі жителів Криму. Водночас реальну кількість примусово мобілізованих визначити неможливо.
"Строкова служба переростає в контракт, який може бути примусовим. Людину залякують або говорять: "Або ти йдеш служити, або, наприклад, ми тебе притягаємо до відповідальності", — сказав представниця президента України в Криму.
Також вона додала, що в цьому році РФ планує запровадити та півострові безперервний призов замість призовної кампанії замість весняної та осінньої, які діють зараз.
Окрім того, Куришко додала, що 55 тисяч жителів Криму у 2025 році проходили строкову службу в армії РФ.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна мобілізує до 34 тисяч людей на місяць. Водночас він додав, що у РФ теж є проблеми з набором в армію, тому набирає приблизно на 10 тисяч більше.
Також ми писали, скільки росіяни втратили солдат у січні 2026 року.
Читайте Новини.LIVE!