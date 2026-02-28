Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Росія примусово мобілізувала близько 3,5 жителів Криму

Росія примусово мобілізувала близько 3,5 жителів Криму

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 01:30
Куришко заявила, що Росія примусово мобілізувала близько 3,5 жителів Криму
Російські окупанти збираються на фронт. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська Федерація примусово мобілізувала до своєї армії близько 3,5 тисячі жителів Криму. Окрім того, ворог планує на тимчасово окупованому півострові запровадити безперервний призов.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповіла представниця президента України в АР Крим Ольга Куришко.

Реклама
Читайте також:

Що відбувається з мобілізацією у Криму

За словами Ольги Куришко, РФ мобілізувала до лав своєї армії близько 3,5 тисячі жителів Криму. Водночас реальну кількість примусово мобілізованих визначити неможливо.

"Строкова служба переростає в контракт, який може бути примусовим. Людину залякують або говорять: "Або ти йдеш служити, або, наприклад, ми тебе притягаємо до відповідальності", — сказав представниця президента України в Криму.

Також вона додала, що в цьому році РФ планує запровадити та півострові безперервний призов замість призовної кампанії замість весняної та осінньої, які діють зараз.

Окрім того, Куришко додала, що 55 тисяч жителів Криму у 2025 році проходили строкову службу в армії РФ.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна мобілізує до 34 тисяч людей на місяць. Водночас він додав, що у РФ теж є проблеми з набором в армію, тому набирає приблизно на 10 тисяч більше.

Також ми писали, скільки росіяни втратили солдат у січні 2026 року.

Крим окупанти мобілізація війна в Україні Росія армія РФ
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації