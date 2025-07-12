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Головна Мобілізація Ексвійськовий переправляв ухилянтів за кордон — вирок суду

Ексвійськовий переправляв ухилянтів за кордон — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 01:03
Ексбоєць намагався переправити чоловіків за кордон — що вирішив суд
Прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

Колишній військовослужбовець намагався переправити за межі України військовозобов'язаних чоловіків. Його засудили до ув'язнення.

Про це йдеться у вироку, який Жовківський районний суд Львівської області ухвалив ухвалив 4 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, тогоріч у грудні фігурант виготовив для двох чоловіків фальшиві документи, в яких зазначалося, що ці громадяни є військовими та їдуть у Польщу на час щорічної основної відпустки тривалістю в 15 днів. За підробку військовозобов'язані сплатили йому чотири тисячі доларів.

19 грудня чоловіки намагалися перетнути кордон у пункті пропуску "Рава-Руська — Хребенне", але безуспішно: прикордонники збагнули, що документи фальшиві, й затримали порушників.

Рішення суду

Під час судового засідання військовий визнав свою провину. Чоловік уклав угоду про визнання винуватості із прокурором і сприяв слідству. Раніше, на початку 2024 року, цього бійця вже судили за доставку до військової частини психотропної речовини. Тоді в якості покарання йому призначили 34 тисячі гривень штрафу. Наразі ж засудили до семи років позбавлення волі та конфіскації майна.

Судове рішення ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік украв гроші в родичів загиблого захисника України. За вчинене він проведе вісім років у  в'язниці.

Також ми повідомляли, що у Прикарпатті військовослужбовець не виконав наказ командира, оскільки це розпорядження суперечило його релігійним переконанням. Бійцю призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

суд військовозобов'язані військовослужбовці виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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