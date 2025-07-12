Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Экс-военный переправлял уклонистов за границу — приговор суда

Экс-военный переправлял уклонистов за границу — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 01:03
Экс-боец пытался переправить мужчин за границу — что решил суд
Пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

Бывший военнослужащий пытался переправить за пределы Украины военнообязанных мужчин. Его приговорили к заключению.

Об этом говорится в приговоре, который Жолковский районный суд Львовской области принял принял 4 июля.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в декабре прошлого года фигурант изготовил для двух мужчин фальшивые документы, в которых отмечалось, что эти граждане являются военными и едут в Польшу на время ежегодного основного отпуска продолжительностью в 15 дней. За подделку военнообязанные заплатили ему четыре тысячи долларов.

19 декабря мужчины пытались пересечь границу в пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенное", но безуспешно: пограничники поняли, что документы фальшивые, и задержали нарушителей.

Решение суда

Во время судебного заседания военный признал свою вину. Мужчина заключил соглашение о признании виновности с прокурором и способствовал следствию. Ранее, в начале 2024 года, этого бойца уже судили за доставку в воинскую часть психотропного вещества. Тогда в качестве наказания ему назначили 34 тысячи гривен штрафа. Сейчас же приговорили к семи годам лишения свободы и конфискации имущества.

Судебное решение еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Черкасской области мужчина украл деньги у родственников погибшего защитника Украины. За совершенное он проведет восемь лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что в Прикарпатье военнослужащий не выполнил приказ командира, поскольку это распоряжение противоречило его религиозным убеждениям. Бойцу назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

суд военнообязанные военнослужащие выезд за границу судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации