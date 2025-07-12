Экс-боец пытался переправить мужчин за границу — что решил суд

Пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

Бывший военнослужащий пытался переправить за пределы Украины военнообязанных мужчин. Его приговорили к заключению.

Об этом говорится в приговоре, который Жолковский районный суд Львовской области принял принял 4 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в декабре прошлого года фигурант изготовил для двух мужчин фальшивые документы, в которых отмечалось, что эти граждане являются военными и едут в Польшу на время ежегодного основного отпуска продолжительностью в 15 дней. За подделку военнообязанные заплатили ему четыре тысячи долларов.

19 декабря мужчины пытались пересечь границу в пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенное", но безуспешно: пограничники поняли, что документы фальшивые, и задержали нарушителей.

Решение суда

Во время судебного заседания военный признал свою вину. Мужчина заключил соглашение о признании виновности с прокурором и способствовал следствию. Ранее, в начале 2024 года, этого бойца уже судили за доставку в воинскую часть психотропного вещества. Тогда в качестве наказания ему назначили 34 тысячи гривен штрафа. Сейчас же приговорили к семи годам лишения свободы и конфискации имущества.

Судебное решение еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Черкасской области мужчина украл деньги у родственников погибшего защитника Украины. За совершенное он проведет восемь лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что в Прикарпатье военнослужащий не выполнил приказ командира, поскольку это распоряжение противоречило его религиозным убеждениям. Бойцу назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.