Чому через електронні повістки може зрости кількість проваджень — відповідь адвокатки

Україна ще не готова до впровадження електронних повісток. Питання щодо підтвердження отримання онлайн-повісток неврегульоване. Через цифровізацію оповіщення кількість кримінальних справ може зрости.

Про це в ефірі День.LIVE 10 вересня заявила адвокатка Поліна Марченко.

У чому недосконалість електронних повісток

За словами правознавиці, лист з електронною повісткою може потрапити у спам або ж узагалі не надійти військовозобов'язаному.

"У нас немає процедури зворотного зв'язку, яка передбачатиме, що лист із повісткою дійсно доставлений. Якщо запровадять процедуру направлення повісток, наприклад, на електронну пошту, навіть ту, яка була вказана під час оновлення даних, це може збільшити в рази кількість кримінальних проваджень або адміністративних провадження стосовно неявки за повісткою", — зазначила Поліна Марченко.

Також адвокатка додала, що процедура відправлення повісток звичайною поштою функціонує вдало:

"Варіантів небагато: або людина отримала (повістку, — Ред.) й розписалася, або представник Укрпошти поставив відповідну відмітку про те, що не доставлено чи втрачено лист".

Нагадаємо, територіальний центр не має право надсилати повістку громадянам, яких обслуговує інший військкомат. У разі такої помилки військовозобов'язаному варто звернутися ТЦК, в якому він перебуває на обліку.

Раніше ми повідомляли, що за порушення військового обліку початкова сума штрафу становить 17 тисяч гривень. Щоправда, за певних умов розмір адміністративної заборгованості може зрости.