Почему из-за электронных повесток может возрасти количество производств — ответ адвоката

Электронные повестки приведут к производствам — мнение адвоката
Украина еще не готова к внедрению электронных повесток. Вопрос о подтверждении получения онлайн-повесток неурегулирован. Из-за цифровизации оповещения количество уголовных дел может возрасти.
Об этом в эфире День.LIVE 10 сентября заявила адвокат Полина Марченко.
В чем несовершенство электронных повесток
По словам правоведа, письмо с электронной повесткой может попасть в спам или вообще не поступить военнообязанному.
"У нас нет процедуры обратной связи, которая будет предусматривать, что письмо с повесткой действительно доставлено. Если введут процедуру направления повесток, например, на электронную почту, даже ту, которая была указана при обновлении данных, это может увеличить в разы количество уголовных производств или административных производств относительно неявки по повестке", — отметила Полина Марченко.
Также адвокат добавила, что процедура отправки повесток обычной почтой функционирует удачно:
"Вариантов немного: либо человек получил (повестку, — Ред.) и расписался, либо представитель Укрпочты поставил соответствующую отметку о том, что не доставлено или потеряно письмо".
Напомним, территориальный центр не имеет право отправлять повестку гражданам, которых обслуживает другой военкомат. В случае такой ошибки военнообязанному стоит обратиться в ТЦК, в котором он состоит на учете.
Ранее мы сообщали, что за нарушение воинского учета начальная сумма штрафа составляет 17 тысяч гривен. Правда, при определенных условиях размер административной задолженности может возрасти.
