Главная Мобилизация Электронные повестки приведут к производствам — мнение адвоката

Электронные повестки приведут к производствам — мнение адвоката

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 01:30
Почему из-за электронных повесток может возрасти количество производств — ответ адвоката
Повестка в смартфоне. Фото иллюстративное: dnepr.express

Украина еще не готова к внедрению электронных повесток. Вопрос о подтверждении получения онлайн-повесток неурегулирован. Из-за цифровизации оповещения количество уголовных дел может возрасти.

Об этом в эфире День.LIVE 10 сентября заявила адвокат Полина Марченко.

В чем несовершенство электронных повесток

По словам правоведа, письмо с электронной повесткой может попасть в спам или вообще не поступить военнообязанному.

"У нас нет процедуры обратной связи, которая будет предусматривать, что письмо с повесткой действительно доставлено. Если введут процедуру направления повесток, например, на электронную почту, даже ту, которая была указана при обновлении данных, это может увеличить в разы количество уголовных производств или административных производств относительно неявки по повестке", — отметила Полина Марченко.

Также адвокат добавила, что процедура отправки повесток обычной почтой функционирует удачно:

"Вариантов немного: либо человек получил (повестку, — Ред.) и расписался, либо представитель Укрпочты поставил соответствующую отметку о том, что не доставлено или потеряно письмо".

Напомним, территориальный центр не имеет право отправлять повестку гражданам, которых обслуживает другой военкомат. В случае такой ошибки военнообязанному стоит обратиться в ТЦК, в котором он состоит на учете.

Ранее мы сообщали, что за нарушение воинского учета начальная сумма штрафа составляет 17 тысяч гривен. Правда, при определенных условиях размер административной задолженности может возрасти.

военкомат военный призыв мобилизация ТЦК и СП электронные повестки судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
