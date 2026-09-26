Здача ДНК для пошуку зниклих: що відбувається з біологічним зразком

Військовослужбовці заповнюють документи для здачі ДНК. Фото: 160 окрема механізована бригада

Процес ідентифікації зниклих безвісти військовослужбовців за ДНК не дає миттєвих результатів. Від здачі біоматеріалу до офіційного висновку про спорідненість проходить кілька етапів лабораторних та процесуальних перевірок. Створений ДНК-профіль назавжди залишається в електронному реєстрі, щоб автоматично порівнюватися з новими надходженнями навіть за відсутності миттєвого збігу.

На цьому наголосив Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому процес пошуку по ДНК триває так довго

Єдиного встановленого строку для таких процедур немає. Тривалість експертизи напряму залежить від якості переданих зразків, загального навантаження на лабораторію, складності конкретного випадку та постійного надходження нових матеріалів.

Якщо система не видає автоматичного збігу, це лише констатація того факту, що на цю мить у базі немає відповідних зразків невстановлених тіл чи останків. Пошук на цьому не зупиняється, оскільки цифровий профіль зберігається в системі і безперервно порівнюється з кожним новим надходженням.

Навіть якщо експерт вирішує залучити для дослідження матеріал від ще одного кровного родича, це стандартна процедура для підвищення точності, яка зовсім не вказує на проблеми з першим зразком.

Читайте також:

Як працює реєстр та що таке ДНК-профіль

Ідентифікація починається з направлення зібраних зразків до спеціалізованої установи. У лабораторії з них виділяють ДНК та аналізують генетичні ознаки. Це не фотографія і не медична картка людини, варто пам'ятати, що фізичний зразок та його цифровий аналог є абсолютно різними речами.

Потім сформований цифровий код вносять до Електронного реєстру геномної інформації. Доступ до цього державного обліку суворо обмежений законом і надається лише уповноваженим спеціалістам.

Для порівняння з даними невстановлених осіб ідеально підходить біоматеріал самої розшукуваної людини. Якщо його немає, експерти використовують зразки найближчої рідні: батьків, дітей або рідних братів і сестер. Варто розуміти, що будь-який автоматизований збіг у базі не є остаточним вердиктом. Після сигналу системи фахівці проводять глибоку молекулярно-генетичну експертизу, вираховують імовірність родинних зв'язків і лише тоді формують офіційний висновок.

Хто повідомляє про збіг та що питати у слідчого

Будь-яка попередня інформація про можливу спорідненість не може сприйматися як остаточна до завершення всіх процесуальних процедур. Офіційно повідомити родину про встановлений збіг має право виключно слідчий, який веде досудове розслідування у кримінальному провадженні. Саме через нього відбувається вся комунікація з експертною установою.

Родинам радять обов'язково зберігати контакти слідчого та номер провадження, а також негайно повідомляти правоохоронців, якщо змінюється номер телефону чи місце проживання.

У слідчого можна і треба дізнаватися актуальний статус справи, наприклад, чи поїхав зразок до експертів, чи призначено саму молекулярно-генетичну експертизу, чи вже внесено створений ДНК-профіль до реєстру та чи не виникла потреба у зразках від інших родичів.

Новини.LIVE інформували раніше, що для гарантованого зарахування до конкретного військового підрозділу рекруту потрібен офіційний рекомендаційний лист від командира частини. Щоб отримати такий документ, кандидату необхідно успішно скласти співбесіду, пройти психологічний відбір і підтвердити належний рівень фізичної підготовки.

У разі зникнення військовослужбовця безвісти його діти зберігають право на отримання аліментів. Виплати продовжують утримувати безпосередньо з нарахованого грошового забезпечення бійця. За законом сума аліментів стягується в першочерговому порядку, тобто ще до розподілу залишку коштів між іншими родичами військового.