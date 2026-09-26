Сдача ДНК для поиска пропавших без вести: что происходит с биологическим образцом

Военнослужащие заполняют документы для сдачи ДНК. Фото: 160-я отдельная механизированная бригада

Процесс идентификации пропавших без вести военнослужащих по ДНК не даёт мгновенных результатов. От сдачи биоматериала до официального заключения о родстве проходит несколько этапов лабораторных и процессуальных проверок. Созданный ДНК-профиль навсегда остается в электронном реестре, чтобы автоматически сравниваться с новыми поступлениями даже при отсутствии мгновенного совпадения.

Об этом заявил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сообщает Новини.LIVE.

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Почему процесс поиска по ДНК длится так долго

Единого установленного срока для таких процедур нет. Продолжительность экспертизы напрямую зависит от качества переданных образцов, общей нагрузки на лабораторию, сложности конкретного случая и постоянного поступления новых материалов.

Если система не выдает автоматического совпадения, это лишь констатация того факта, что на данный момент в базе нет соответствующих образцов неопознанных тел или останков. Поиск на этом не останавливается, поскольку цифровой профиль сохраняется в системе и непрерывно сравнивается с каждым новым поступлением.

Даже если эксперт решает привлечь для исследования материал еще одного кровного родственника, это стандартная процедура для повышения точности, которая вовсе не указывает на проблемы с первым образцом.

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Как работает реестр и что такое ДНК-профиль

Идентификация начинается с отправки собранных образцов в специализированное учреждение. В лаборатории из них выделяют ДНК и анализируют генетические признаки. Это не фотография и не медицинская карта человека, следует помнить, что физический образец и его цифровой аналог — это совершенно разные вещи.

Затем сформированный цифровой код вносят в Электронный реестр геномной информации. Доступ к этому государственному реестру строго ограничен законом и предоставляется только уполномоченным специалистам.

Для сравнения с данными неустановленных лиц идеально подходит биоматериал самого разыскиваемого человека. Если его нет, эксперты используют образцы ближайших родственников: родителей, детей или родных братьев и сестёр. Следует понимать, что любое автоматическое совпадение в базе данных не является окончательным вердиктом. После сигнала системы специалисты проводят углубленную молекулярно-генетическую экспертизу, рассчитывают вероятность родственных связей и только тогда составляют официальное заключение.

Кто сообщает о совпадении и что спрашивать у следователя

Любая предварительная информация о возможном родстве не может восприниматься как окончательная до завершения всех процессуальных процедур. Официально уведомить семью об установленном совпадении имеет право исключительно следователь, ведущий досудебное расследование в рамках уголовного производства. Именно через него происходит вся коммуникация с экспертным учреждением.

Семьям рекомендуется обязательно сохранять контактные данные следователя и номер дела, а также немедленно уведомлять правоохранительные органы в случае смены номера телефона или места жительства.

У следователя можно и нужно узнавать актуальный статус дела, например, отправлен ли образец экспертам, назначена ли сама молекулярно-генетическая экспертиза, внесен ли уже созданный ДНК-профиль в реестр и не возникла ли необходимость в образцах от других родственников.

Новини.LIVE ранее сообщали, что для гарантированного зачисления в конкретное воинское подразделение рекруту требуется официальное рекомендательное письмо от командира части. Чтобы получить такой документ, кандидату необходимо успешно пройти собеседование, пройти психологический отбор и подтвердить надлежащий уровень физической подготовки.

В случае пропажи военнослужащего без вести его дети сохраняют право на получение алиментов. Выплаты продолжают удерживаться непосредственно из начисленного денежного довольствия военнослужащего. По закону сумма алиментов взыскивается в первоочередном порядке, то есть еще до распределения остатка средств между другими родственниками военнослужащего.