Як закінчення відстрочки скорочує строк дії електронного військового квитка

В Україні нагадали про важливу деталь, яка впливає на чинність військово-облікових документів в електронному форматі. За нормами постанови Кабінету Міністрів №559, цифровий військовий квиток або інший військово-обліковий документ не може діяти довше ніж один рік із моменту створення. Втім, є нюанс, який може скоротити встановлений раніше термін дії електронного ВОД.

Про це повідомляє Чернігівський ОТЦК та СП.

Який термін дії військово-облікового документа

У територіальних центрах комплектування пояснюють, що встановлений законом річний термін не є абсолютним. Наприклад, документ може втратити чинність раніше, якщо закінчується строк самої відстрочки.

Для різних категорій громадян це працює по-різному: для призовників документ не може діяти довше, ніж триває відстрочка від направлення на базову військову службу, а для військовозобов’язаних і резервістів він обмежений тривалістю відстрочки від мобілізації або строком дії бронювання. Тобто, навіть якщо електронний документ сформували на рік, але відстрочка діє лише пів року, то саме в цей момент він автоматично втратить чинність.

Що робити, якщо завершився строк дії військово-облікового документа

Після завершення строку дії електронний військово-обліковий документ можна сформувати повторно. Його оновлена версія базуватиметься на актуальних даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Якщо відстрочку чи бронювання продовжено, ці зміни теж будуть відображені в новому документі. Якщо ж відстрочка спливла, система автоматично видасть документ із оновленим статусом але вже без права на відстрочку.

