Як закінчення відстрочки скорочує строк дії електронного військового квитка

Електронний ВОД може втратити чинність достроково — які нюанси
В Україні нагадали про важливу деталь, яка впливає на чинність військово-облікових документів в електронному форматі. За нормами постанови Кабінету Міністрів №559, цифровий військовий квиток або інший військово-обліковий документ не може діяти довше ніж один рік із моменту створення. Втім, є нюанс, який може скоротити встановлений раніше термін дії електронного ВОД.
Про це повідомляє Чернігівський ОТЦК та СП.
Який термін дії військово-облікового документа
У територіальних центрах комплектування пояснюють, що встановлений законом річний термін не є абсолютним. Наприклад, документ може втратити чинність раніше, якщо закінчується строк самої відстрочки.
Для різних категорій громадян це працює по-різному: для призовників документ не може діяти довше, ніж триває відстрочка від направлення на базову військову службу, а для військовозобов’язаних і резервістів він обмежений тривалістю відстрочки від мобілізації або строком дії бронювання. Тобто, навіть якщо електронний документ сформували на рік, але відстрочка діє лише пів року, то саме в цей момент він автоматично втратить чинність.
Що робити, якщо завершився строк дії військово-облікового документа
Після завершення строку дії електронний військово-обліковий документ можна сформувати повторно. Його оновлена версія базуватиметься на актуальних даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
Якщо відстрочку чи бронювання продовжено, ці зміни теж будуть відображені в новому документі. Якщо ж відстрочка спливла, система автоматично видасть документ із оновленим статусом але вже без права на відстрочку.
Нагадаємо, ТЦК та СП перестали приймати заяви на відстрочки з 1 листопада через оновлення правил.
Адвокат пояснював, що робити, якщо батьку дитини з інвалідністю відмовили в оформленні відстрочки.
Читайте Новини.LIVE!