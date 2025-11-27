Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Електронний ВОД може втратити чинність достроково — які нюанси

Електронний ВОД може втратити чинність достроково — які нюанси

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 20:00
Як закінчення відстрочки скорочує строк дії електронного військового квитка
Подача заяви на е-ВОД. Фото: УНІАН

В Україні нагадали про важливу деталь, яка впливає на чинність військово-облікових документів в електронному форматі. За нормами постанови Кабінету Міністрів №559, цифровий військовий квиток або інший військово-обліковий документ не може діяти довше ніж один рік із моменту створення. Втім, є нюанс, який може скоротити встановлений раніше термін дії електронного ВОД.

Про це повідомляє Чернігівський ОТЦК та СП.

Реклама
Читайте також:

Який термін дії військово-облікового документа 

У територіальних центрах комплектування пояснюють, що встановлений законом річний термін не є абсолютним. Наприклад, документ може втратити чинність раніше, якщо закінчується строк самої відстрочки.

Для різних категорій громадян це працює по-різному: для призовників документ не може діяти довше, ніж триває відстрочка від направлення на базову військову службу, а для військовозобов’язаних і резервістів він обмежений тривалістю відстрочки від мобілізації або строком дії бронювання. Тобто, навіть якщо електронний документ сформували на рік, але відстрочка діє лише пів року, то саме в цей момент він автоматично втратить чинність.

Що робити, якщо завершився строк дії військово-облікового документа

Після завершення строку дії електронний військово-обліковий документ можна сформувати повторно. Його оновлена версія базуватиметься на актуальних даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Якщо відстрочку чи бронювання продовжено, ці зміни теж будуть відображені в новому документі. Якщо ж відстрочка спливла, система автоматично видасть документ із оновленим статусом але вже без права на відстрочку.

Нагадаємо, ТЦК та СП перестали приймати заяви на відстрочки з 1 листопада через оновлення правил. 

Адвокат пояснював, що робити, якщо батьку дитини з інвалідністю відмовили в оформленні відстрочки

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації