Україна
Главная Мобилизация Электронный ВОД может утратить силу досрочно — какие нюансы

Электронный ВОД может утратить силу досрочно — какие нюансы

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 20:00
Как окончание отсрочки сокращает срок действия электронного военного билета
Подача заявления на е-ВОД. Фото: УНИАН

В Украине напомнили о важной детали, которая влияет на действие военно-учетных документов в электронном формате. По нормам постановления Кабинета Министров №559, цифровой военный билет или другой военно-учетный документ не может действовать дольше одного года с момента создания. Впрочем, есть нюанс, который может сократить установленный ранее срок действия электронного ВОД.

Об этом сообщает Черниговский ОТЦК и СП.

Какой срок действия военно-учетного документа

В территориальных центрах комплектования объясняют, что установленный законом годовой срок не является абсолютным. Например, документ может потерять силу раньше, если заканчивается срок самой отсрочки.

Для разных категорий граждан это работает по-разному: для призывников документ не может действовать дольше, чем длится отсрочка от направления на базовую военную службу, а для военнообязанных и резервистов он ограничен продолжительностью отсрочки от мобилизации или сроком действия бронирования. То есть, даже если электронный документ сформировали на год, но отсрочка действует только полгода, то именно в этот момент он автоматически потеряет силу.

Что делать, если завершился срок действия военно-учетного документа

После завершения срока действия электронный военно-учетный документ можно сформировать повторно. Его обновленная версия будет базироваться на актуальных данных, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Если отсрочка или бронирование продлена, эти изменения тоже будут отражены в новом документе. Если же отсрочка истекла, система автоматически выдаст документ с обновленным статусом, но уже без права на отсрочку.

Напомним, ТЦК и СП перестали принимать заявления на отсрочки с 1 ноября из-за обновления правил.

Адвокат объяснял, что делать, если отцу ребенка с инвалидностью отказали в оформлении отсрочки.

