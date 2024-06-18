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Федоров анонсував бронювання від мобілізації в Дії — коли запрацює

18 червня 2024 20:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бронювання від мобілізації в Дії - коли можна скористатися
Голова Мінцифри Михайло Федоров. Фото: Мінцифри
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Очільник Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров під час Powerup Ukraine conference у Києві заявив, що в застосунку "Дія" можна буде бронювати працівників від мобілізації. За його словами, ця функція запрацює через кілька тижнів.

Про це пише Інтерфакс-Україна у вівторок, 18 червня.

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Бронювання в Дії

"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", — сказав Федоров.

За його словами, під час повномасштабної війни "важко знайти баланс, але ми це зробили". Так, послугу буде запущено в "Дії" у розділі для бізнесу.

Як відомо, раніше бізнес-спілка Diia.City United на зустрічі з представниками Міноборони, Мінекономіки та Мінцифри закликала прискорити впровадження е-бронювання. Також вони просили про збільшення терміну бронювання із шести до 12 місяців.

Видання пише, що наразі основною проблемою в бронюванні є непрогнозовані терміни опрацювання документів у Міністерствах через значну кількість звернень.

Як працюватиме бронювання через Дію

  • Міністерства та ОВА формують перелік установ, які можуть бронюватися;
  • керівник установи подає через портал "Дія" списки військовозобов'язаних, яких потрібно забронювати;
  • онлайн-перевірка даних: військово-облікові дані повинні бути в реєстрі "Оберіг", а військовозобов'язаний має бути офіційно працевлаштований;
  • позитивне рішення: військовозобов'язаний вважається заброньованим, керівник отримує сповіщення в особистому кабінеті на порталі "Дія", дані про бронювання оновляться в застосунку "Резерв+";
  • негативне рішення: керівник отримає сповіщення в особистому кабінеті на порталі "Дія" з причиною відмови.
як відбувається електронне бронювання
Бронювання через "Дію"

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" сьогодні з'явився електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок.

Також ми писали, що в Україні працівникам аграрної галузі буде надано бронювання від мобілізації на один рік.

Михайло Федоров
мобілізація
Дія
бронювання
чоловіки
Мінцифри

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