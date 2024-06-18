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Федоров анонсировал бронирование от мобилизации в Дії — когда заработает

18 июня 2024 20:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бронирование от мобилизации в Дії – когда можно воспользоваться
Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: Минцифры
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров во время Powerup Ukraine conference в Киеве заявил, что в приложении "Дія" можно будет бронировать работников от мобилизации. По его словам, эта функция заработает через несколько недель.

Об этом пишет Интерфакс-Украина во вторник, 18 июня.

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Бронирование в Дії

"Через несколько недель будет запущен функционал э-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматическим", — сказал Федоров.

По его словам, во время полномасштабной войны "трудно найти баланс, но мы это сделали". Так, услуга будет запущена в "Дії" в разделе для бизнеса.

Как известно, ранее бизнес-союз Diia.City United на встрече с представителями Минобороны, Минэкономики и Минцифры призвал ускорить внедрение э-бронирования. Также они просили об увеличении срока бронирования с 6 до 12 месяцев.

Издание пишет, что сейчас основной проблемой в бронировании являются непрогнозируемые сроки обработки документов в Министерствах из-за большого количества обращений.

Как будет работать бронирование через Дію

  • Министерства и ОВА формируют список учреждений, которые могут бронироваться;
  • руководитель учреждения представляет через портал "Дія" списки военнообязанных, которых нужно забронировать;
  • онлайн-проверка данных: военно-учетные данные должны быть в реестре "Оберіг", а военнообязанный должен быть официально трудоустроен;
  • положительное решение: военнообязанный считается забронированным, руководитель получает уведомление в личном кабинете на портале "Дія", данные о бронировании обновятся в приложении "Резерв+";
  • негативное решение: руководитель получит уведомление в личном кабинете на портале "Дія" с причиной отказа.
как происходит электронное бронирование
Бронирование через "Дію"

Напомним, в приложении "Резерв+" сегодня появился электронный военно-учетный документ с QR-кодом и дистанционное исправление ошибок.

Также мы писали, что в Украине работникам аграрной отрасли будет предоставлен бронирование от мобилизации на один год.

Михаил Федоров
мобилизация
Дия
бронирование
мужчины
Минцифры

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