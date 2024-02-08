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Федоров розповів, чи з'явиться в Дії електронний військовий квиток

8 лютого 2024 22:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Федоров розповів, чи з'явиться в Дії електронний військовий квиток
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міноборони та міністерство цифрової трансформації працюють над впровадженням електронного військового квитка в Україні. Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чи з'явиться він у застосунку "Дія".

Про це Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Forbes.

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Електронний військовий квиток в "Дії"

Федоров зазначив, що ця ідея ще перебуває під питанням і проєкт опрацьовується окремо.

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо… Це питання поки що опрацьовується", — наголосив він.

Очільник Мінцифри наголосив, що буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку.

"Зараз разом із МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії". У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створена окрема інформаційна система на базі Міноборони. Повісток у "Дії" не буде теж", — додав Федоров.

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в процесі підготовки до ухвалення проєкту в другому читанні візьме участь команда Міністерства оборони й обіцяє врахувати всі пропозиції.

Зокрема, наразі в законопроєкті передбачається, що військовозобов'язаним будуть надсилати електронні повістки. Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті.

Михайло Федоров
українці
Україна
Дія
мобілізація

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