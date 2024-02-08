Федоров рассказал, появится ли в Дії электронный военный билет

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Минобороны и министерство цифровой трансформации работают над введением электронного военного билета в Украине. Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, появится ли он в приложении "Дія".

Об этом Михаил Федоров рассказал в интервью Forbes.

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Электронный военный билет в "Дії"

Федоров отметил, что эта идея еще находится под вопросом, и проект прорабатывается отдельно.

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, скорее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно... Этот вопрос пока прорабатывается", — подчеркнул он.

Глава Минцифры подчеркнул, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении.

"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже", — добавил Федоров.

Напомним, во вторник, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в процессе подготовки к принятию проекта во втором чтении примет участие команда Министерства обороны и обещает учесть все предложения.

В частности, в законопроекте предусматривается, что военнообязанным будут отправлять электронные повестки. Она будет считаться врученной после появления в личном электронном кабинете.