Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Федоров рассказал, появится ли в Дії электронный военный билет arrow

Федоров рассказал, появится ли в Дії электронный военный билет

8 февраля 2024 22:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Федоров рассказал, появится ли в Дії электронный военный билет
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Минобороны и министерство цифровой трансформации работают над введением электронного военного билета в Украине. Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, появится ли он в приложении "Дія".

Об этом Михаил Федоров рассказал в интервью Forbes.

Читайте также:

Электронный военный билет в "Дії"

Федоров отметил, что эта идея еще находится под вопросом, и проект прорабатывается отдельно.

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, скорее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно... Этот вопрос пока прорабатывается", — подчеркнул он.

Глава Минцифры подчеркнул, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении.

"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже", — добавил Федоров.

Напомним, во вторник, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в процессе подготовки к принятию проекта во втором чтении примет участие команда Министерства обороны и обещает учесть все предложения.

В частности, в законопроекте предусматривается, что военнообязанным будут отправлять электронные повестки. Она будет считаться врученной после появления в личном электронном кабинете.

Михаил Федоров
украинцы
Украина
Дія
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме