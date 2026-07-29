Федоров розповів, чому реформу мобілізації почали зі змін умов служби

Михайло Федоров і ЗСУ. Фото: Facebook Михайло Федоров/Генштаб ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Колишній очільник Міноборони Михайло Федоров розповів, як у Міністерстві оборони розробляли реформу мобілізації. За його словами, ключовою ідеєю було не лише вдосконалення механізму призову, а й покращення умов військової служби.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Новини.LIVE.

Як Федоров пояснив концепцію реформи мобілізації

Федоров наголосив, що мобілізацію необхідно розглядати як комплексну систему, у центрі якої перебуває сама служба в армії.

"Я вважаю, що потрібно дивитися на мобілізацію як на певну воронку, де є фінальний продукт – це служба в армії", — сказав він.

За словами Федорова, реформа передбачала створення зрозумілих умов служби, контрактної системи, можливостей для професійного розвитку та додаткової мотивації військовослужбовців. Він також зазначив, що під час роботи над змінами враховували небажання частини українців іти до війська через страх та невизначеність. Ексміністр визнав, що під час впровадження реформи були допущені помилки, зокрема через недостатню комунікацію із суспільством.

"Ми допустили ряд помилок, коли це впроваджували, нам потрібно було більше спілкуватися з суспільством", — зазначив Федоров.

Він додав, що багато рішень потребували ширшого громадського обговорення, аби люди краще розуміли зміни, які відбувалися в системі мобілізації.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військовослужбовці, ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих захисників мають право на низку державних податкових пільг. Зокрема, окремі категорії громадян можуть бути звільнені від сплати деяких податків, зборів і судового збору, що дозволяє суттєво зменшити фінансове навантаження.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські педагоги можуть отримати відстрочку від мобілізації, однак таке право надається лише за умов, визначених законодавством. Якщо вчитель не відповідає встановленим критеріям для відстрочки, його можуть мобілізувати на загальних підставах.