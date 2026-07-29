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Головна Мобілізація Податкові пільги для військових і ветеранів: які знижки діють

Податкові пільги для військових і ветеранів: які знижки діють

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 07:15
Які податкові пільги мають українські військові, ветерани та їхні родини
Український військовослужбовець, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські захисники, ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих воїнів мають право на суттєву допомогу від держави. Такі люди можуть взагалі не сплачувати окремі податки, збори та судові мита. Завдяки пільгам вдається заощадити кошти.

Про це 28 липня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як працюють фінансові послаблення для пільговиків

Соціальні допомоги, компенсації, пенсії та виплати до Дня Незалежності не підлягають оподаткуванню — пільговики отримують ці кошти без жодних відрахувань. Така норма діє автоматично. Водночас податкова соціальна пільга дає змогу зменшити суму доходу, із якої утримують прибутковий податок. Крім того, ветерани війни, люди з інвалідністю внаслідок бойових дій та родини загиблих захисників не сплачують земельний податок за свої ділянки.

Із грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях та відсічі збройної агресії, не утримують військовий збір. Також ветерани не сплачують туристичний збір у готелях чи хостелах — щоб скористатися привілеєю, достатньо пред'явити посвідчення. Якщо ж виникає потреба судитися за свої соціальні права чи гарантії, подавати позови до судів будь-яких інстанцій можна без сплати судового збору. Окрему підтримку отримують мобілізовані підприємці: вони не сплачують окремі податки та збори, а протягом усієї служби не подають звітність.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Київський міський ТЦК та СП повідомляв, що ветерани з медичною освітою можуть оновити спеціалізацію. Їм пропонують пройти курс "Медосвіта для героїв". Навчання безкоштовне. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавську обласну прокуратуру писав, що в Полтаві 20-річний хлопець побив ветерана. Потерпілий — учасник бойових дій. Під Бахмутом цей чоловік зазнав важких поранень, унаслідок яких залишився без рук. Причетного до побиття судитимуть.

ветерани пільги військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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