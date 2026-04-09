Федоров: військові за контрактом "18-25" отримують гарантовану відстрочку

Усі військові, які уклали контракт "18-25", після служби отримують гарантовану відстрочку від мобілізації. Наразі ця норма вже повністю реалізована.

Відстрочка для бійців за контрактом "18-25"

За словами Федорова, Міноборони разом із комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки доопрацювала постанову щодо відстрочки, і тепер цей механізм реалізований.

"Військові віком 18-25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову. Кабінет міністрів затвердив механізм її оформлення. Тепер це повноцінний інструмент, який працює на практиці", — пише міністр.

Він додав, що відстрочка діє 12 місяців після звільнення. Тобто, призов особи в цей період можливий лише за згодою військового.

"Це рішення закладає основу для сучасної професійної армії, де служба — це свідомий вибір", — резюмував Федоров.

Як повідомляло Новини.LIVE, громадянин за наявності відстрочки не повинен проходили ВЛК. Однак ТЦК мають право відправити повістку на ВЛК і особа повинна на це відреагувати.

