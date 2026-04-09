Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Федоров: військові за контрактом "18-25" отримують гарантовану відстрочку

Федоров: військові за контрактом "18-25" отримують гарантовану відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 01:34
Федоров: військові за контрактом "18-25" отримують гарантовану відстрочку
47-ма окрема механізована бригада. Фото: 47-ма бригада "Маґура"/Telegram

Усі військові, які уклали контракт "18-25", після служби отримують гарантовану відстрочку від мобілізації. Наразі ця норма вже повністю реалізована.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram очільника Міноборони України Михайла Федорова.

Відстрочка для бійців за контрактом "18-25"

За словами Федорова, Міноборони разом із комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки доопрацювала постанову щодо відстрочки, і тепер цей механізм реалізований.

"Військові віком 18-25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову. Кабінет міністрів затвердив механізм її оформлення. Тепер це повноцінний інструмент, який працює на практиці", — пише міністр.

Він додав, що відстрочка діє 12 місяців після звільнення. Тобто, призов особи в цей період можливий лише за згодою військового.

"Це рішення закладає основу для сучасної професійної армії, де служба — це свідомий вибір", — резюмував Федоров.

Як повідомляло Новини.LIVE, громадянин за наявності відстрочки не повинен проходили ВЛК. Однак ТЦК мають право відправити повістку на ВЛК і особа повинна на це відреагувати.

Також ми писали, як оформити відстрочку багатодітному батьку у 2026 році.

мобілізація війна в Україні відстрочка
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації