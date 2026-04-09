Федоров: военные по контракту "18-25" получают гарантированную отсрочку

47-я отдельная механизированная бригада.

Все военные, заключившие контракт "18-25", после службы получают гарантированную отсрочку от мобилизации. Сейчас эта норма уже полностью реализована.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram главы Минобороны Украины Михаила Федорова.

Отсрочка для бойцов по контракту "18-25"

По словам Федорова, Минобороны вместе с комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки доработало постановление об отсрочке, и теперь этот механизм реализован.

"Военные в возрасте 18-25 лет, которые заключили годовой контракт с Силами обороны и уволились после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Кабинет министров утвердил механизм ее оформления. Теперь это полноценный инструмент, который работает на практике", — пишет министр.

Он добавил, что отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. То есть, призыв лица в этот период возможен только с согласия военного.

Читайте также:

"Это решение закладывает основу для современной профессиональной армии, где служба — это сознательный выбор", — резюмировал Федоров.

Как сообщало Новини.LIVE, гражданин при наличии отсрочки не должен проходить ВВК. Однако ТЦК имеют право отправить повестку на ВВК и лицо должно на это отреагировать.

Также мы писали, как оформить отсрочку многодетному отцу в 2026 году.