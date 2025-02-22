Скандал з фермером - що вирішив суд за відмову від повістки

Суддя на засіданні. Фото: Varta1

На Хмельниччині суд ухвалив рішення щодо чоловіка, якого звинуватили у відмові від мобілізації, зокрема, у відмові в отриманні повістки від ТЦК. Громадянин був засуджений до позбавлення волі.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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У Хмельницькій області суд ухвалив рішення у справі фермера, який відмовився отримувати повістку.

Принаймні, згідно із даними Новоушицького районного суду, громадянин саме так відреагував на вручення йому повістки.

Цей його крок був розцінений як ухилення від мобілізації.

Протест обвинуваченого і рішення судді

Разом з тим, сам фермер заявив, що повісток він не отримував, а від мобілізації не ухилявся, бо проходив військово-лікарську комісію, хоч і не встиг пройти обласну ВЛК.

Військовослужбовці ж, які виступали на суді, наголосили, що громадянин таки ухилявся від мобілізації.

Суддя прислухався до сторони обвинувачення і визнав фермера винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як у Львові в Городоцькому райсуді винесли рішення щодо військовозобов'язаного, який відмовився долучатись до лав ЗСУ і захотів отримати повістку про мобілізацію.

Додамо, ми повідомляли про те, як ухилянта покарали в судовому порядку в Ужгороді.