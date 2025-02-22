Скандал с фермером - что решил суд за отказ от повестки

Судья на заседании. Фото: Varta1

В Хмельницкой области суд принял решение в отношении мужчины, которого обвинили в отказе от мобилизации, в частности, в отказе в получении повестки от ТЦК. Гражданин был приговорен к лишению свободы.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Уклонялся или нет — версия суда

В Хмельницкой области суд принял решение по делу фермера, который отказался получать повестку.

По крайней мере, согласно данным Новоушицкого районного суда, гражданин именно так отреагировал на вручение ему повестки.

Этот его шаг был расценен как уклонение от мобилизации.

Протест обвиняемого и решение судьи

Вместе с тем, сам фермер заявил, что повесток он не получал, а от мобилизации не уклонялся, потому что проходил военно-врачебную комиссию, хотя и не успел пройти областную ВВК.

Военнослужащие же, которые выступали на суде, отметили, что гражданин таки уклонялся от мобилизации.

Судья прислушался к стороне обвинения и признал фермера виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали о том, как во Львове в Городокском райсуде вынесли решение в отношении военнообязанного, который отказался приобщаться к рядам ВСУ и захотел получить повестку о мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, как уклониста наказали в судебном порядке в Ужгороде.